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    Примера. Хурадо помог «Эспаньолу» обыграть «Гранаду»

    В матче 19-го тура Примеры «Эспаньол» на своем поле одержал победу над «Гранадой» со счетом 3:1. Отметим, что в составе каталонского клуба голевую передачу на свой счет записал бывший полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо.

    Данная победа позволила «Эспаньолу» набрать 26 очков и подняться на 10-е место в турнирной таблице. «Гранада» продолжает находиться в зоне вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Эспаньол – Гранада – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Рейес, 11; 1:1 – Перейра, 23; 2:1 – Пьятти, 32; 3:1 – Наварро, 48.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 16:51
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