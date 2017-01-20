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  • Самедов: «Глушаков пришел в «Спартак» за трофеями? Не люблю больших фраз»

Самедов: «Глушаков пришел в «Спартак» за трофеями? Не люблю больших фраз»

20 января 2017, 15:02
7

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что перешел в московский клуб, чтобы помочь команде стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона. Напомним, последним клубом футболиста был «Локомотив».

– Денис Глушаков говорил, что идет в «Спартак» за трофеями. Ваши планы?

– Я не люблю больших фраз, не люблю все эти обещания из разряда «буду играть сердцем». Команда идет на первом месте, а я просто прихожу помочь. Не хочу фраз про трофеи, про первое место, про что-то еще. Но даже по турнирной таблице понятно, что я иду в команду, которая находится в лидерах.

Добавим, что Самедов уже выступал за «Спартак», который на данный момент единолично лидирует в РФПЛ, в период с 2001 по 2005 год. Контракт 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан на 2,5 года.

Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (7)
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Snek
1484914543
па-рюски чурка не гаварит больших фраз не бывает, бывают только громкие.
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XaXatyn
1484914636
Мужик Саня ! Удачи тебя и хорошей игры !
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Bobafett
1484916168
за баблом он пришел
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pntrz
1484917214
поживем- увидим .
Ответить
Аид666
1484920964
Знает просто что трофеев тут нет...
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elizaveta-285
1484922348
«Зенит» зимой может расстаться с шестью футболистами
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shurik45
1484943701
Все правильно сказал. Ведь вся борьба еще впереди. И пороть горячку,раньше времени ,Шурик не станет . Саша тебе здоровья и огромное уважение за твою честность .
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