Самедов: «Глушаков пришел в «Спартак» за трофеями? Не люблю больших фраз»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что перешел в московский клуб, чтобы помочь команде стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона. Напомним, последним клубом футболиста был «Локомотив».

– Денис Глушаков говорил, что идет в «Спартак» за трофеями. Ваши планы?

– Я не люблю больших фраз, не люблю все эти обещания из разряда «буду играть сердцем». Команда идет на первом месте, а я просто прихожу помочь. Не хочу фраз про трофеи, про первое место, про что-то еще. Но даже по турнирной таблице понятно, что я иду в команду, которая находится в лидерах.

Добавим, что Самедов уже выступал за «Спартак», который на данный момент единолично лидирует в РФПЛ, в период с 2001 по 2005 год. Контракт 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан на 2,5 года.

Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»