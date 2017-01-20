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    Самедов: «Глушаков пришел в «Спартак» за трофеями? Не люблю больших фраз»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что перешел в московский клуб, чтобы помочь команде стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона. Напомним, последним клубом футболиста был «Локомотив».

    – Денис Глушаков говорил, что идет в «Спартак» за трофеями. Ваши планы?

    – Я не люблю больших фраз, не люблю все эти обещания из разряда «буду играть сердцем». Команда идет на первом месте, а я просто прихожу помочь. Не хочу фраз про трофеи, про первое место, про что-то еще. Но даже по турнирной таблице понятно, что я иду в команду, которая находится в лидерах.

    Добавим, что Самедов уже выступал за «Спартак», который на данный момент единолично лидирует в РФПЛ, в период с 2001 по 2005 год. Контракт 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан на 2,5 года.

    Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2017 15:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 января 2017, 23:21

      Все правильно сказал. Ведь вся борьба еще впереди. И пороть горячку,раньше времени ,Шурик не станет . Саша тебе здоровья и огромное уважение за твою честность .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 20 января 2017, 17:25

      «Зенит» зимой может расстаться с шестью футболистами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 января 2017, 17:02

      Знает просто что трофеев тут нет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 20 января 2017, 16:36

      Бомбардир как базарная баба хочет создать конфликт между игроками Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 20 января 2017, 16:00

      поживем- увидим .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 20 января 2017, 15:42

      за баблом он пришел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 января 2017, 15:17

      Мужик Саня ! Удачи тебя и хорошей игры !

      5
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      Рейтинг: +4454

      Snek 20 января 2017, 15:15

      па-рюски чурка не гаварит
      больших фраз не бывает, бывают только громкие.

      0
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