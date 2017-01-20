Скрипченко вызван полицией на допрос из-за матча «Урал» – «Терек»

Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, ныне возглавляющий «Крылья Советов», был вызван на допрос в самарскую полицию из-за матча «Урал» – «Терек». Этот матч заинтересовал европейскую организацию по борьбе с договорными матчами. 41-летний специалист должен будет рассказать сотрудникам правоохранительных органов детали и обстоятельства, которые сопутствовали его проведению.

Игра, которая состоялась в октябре 2016 года в Екатеринбурге, завершилась победой грозненцев со счетом 4:1. По ходу матча при счете 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Победа «Урала» в это же время котировалась за 21.00.

Скрипченко сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на зарубежных сборах с командой.