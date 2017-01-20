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Скрипченко вызван полицией на допрос из-за матча «Урал» – «Терек»

20 января 2017, 11:18
13

Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, ныне возглавляющий «Крылья Советов», был вызван на допрос в самарскую полицию из-за матча «Урал» – «Терек». Этот матч заинтересовал европейскую организацию по борьбе с договорными матчами. 41-летний специалист должен будет рассказать сотрудникам правоохранительных органов детали и обстоятельства, которые сопутствовали его проведению.

Игра, которая состоялась в октябре 2016 года в Екатеринбурге, завершилась победой грозненцев со счетом 4:1. По ходу матча при счете 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Победа «Урала» в это же время котировалась за 21.00.

Скрипченко сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на зарубежных сборах с командой.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Крылья Советов Скрипченко Вадим
Комментарии (13)
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doktor 100
1484902690
Не чистый матч .
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h3LL1k
1484906437
если надо будет замять дело замнут на изи в Самаре легко решить такие вопросы :D ну я надеюсь на то что Скрипка был не при делах и вкрячит руководство Урала по самое не хочу чтоб такой херни никогда не было!!!
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Beim
1484907451
Только наша экспертиза ничего не увидела подозрительного
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Zenit-84
1484909824
почему самара рсследует？
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Victor.Vings
1484911711
Не трогайте Вадика, только игра начала налаживаться. Чеченцев бы лучше трясли, вечно половину матчей покупают и ( я думаю не без угроз)
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Fju-2
1484912476
Бубнова и Уткина нужно в качестве следователей привлечь.
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yorgenbarenz
1484915672
Попал,как член в рукомойник.
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terek-rizvan
1484919671
Пока вы тут пи..ите Терек сделает своё дело в РФПЛ!!!
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Krasnodar 123
1484922787
ЕЩЕ ПАСОДЮТЬ БЕДОЛАГУ!
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Borz1
1484991123
Домов Терек выигрывал у Амкара 1-0 и проиграл 1-3 тоже договняк
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