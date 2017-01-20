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    Скрипченко вызван полицией на допрос из-за матча «Урал» – «Терек»

    Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, ныне возглавляющий «Крылья Советов», был вызван на допрос в самарскую полицию из-за матча «Урал» – «Терек». Этот матч заинтересовал европейскую организацию по борьбе с договорными матчами. 41-летний специалист должен будет рассказать сотрудникам правоохранительных органов детали и обстоятельства, которые сопутствовали его проведению.

    Игра, которая состоялась в октябре 2016 года в Екатеринбурге, завершилась победой грозненцев со счетом 4:1. По ходу матча при счете 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Победа «Урала» в это же время котировалась за 21.00.

    Скрипченко сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на зарубежных сборах с командой.

    Источник: Life

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    20.01.2017 11:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +93

      Borz1 21 января 2017, 12:32

      Домов Терек выигрывал у Амкара 1-0 и проиграл 1-3 тоже договняк

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 января 2017, 17:33

      ЕЩЕ ПАСОДЮТЬ БЕДОЛАГУ!

      0
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 20 января 2017, 16:41

      Пока вы тут пи..ите Терек сделает своё дело в РФПЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 января 2017, 15:34

      Попал,как член в рукомойник.

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 20 января 2017, 14:41

      Бубнова и Уткина нужно в качестве следователей привлечь.

      -1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 20 января 2017, 14:28

      Не трогайте Вадика, только игра начала налаживаться. Чеченцев бы лучше трясли, вечно половину матчей покупают и ( я думаю не без угроз)

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Victor.Vings 20 января 2017, 14:39

      Если кто-то покупает - значит, есть те, кто продают. По мне так это ничуть не лучше, даже хуже.

      0
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan > Victor.Vings 20 января 2017, 16:39

      Эй шурик ты там был когда чеченцы покупали матчи???

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 января 2017, 13:57

      почему самара рсследует？

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 20 января 2017, 13:17

      Только наша экспертиза ничего не увидела подозрительного

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 января 2017, 13:00

      если надо будет замять дело замнут на изи в Самаре легко решить такие вопросы :D
      ну я надеюсь на то что Скрипка был не при делах и вкрячит руководство Урала по самое не хочу чтоб такой херни никогда не было!!!

      -1
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 11:58

      Не чистый матч .

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