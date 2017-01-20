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    Депай подпишет контракт с «Лионом» в ближайшие 48 часов

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассчитывает в ближайшие пару дней закрыть сделку по покупке у «Манчестер Юнайтед» голландского нападающего Мемфиса Депая.

    «Депай полностью соответствует тому, какого игрока мы искали. Плюс у него есть серьезный настрой.

    Сейчас мы достигли принципиальной договоренности, но нам все еще нужно уладить все детали контракта. Этот трансфер будет нам стоить около 16,5 миллиона евро плюс 8 миллионов в виде бонусов. Это серьезные инвестиции. Думаю, что в ближайшие двое суток трансфер будет осуществлен», – цитирует Оласа RMC.

    Стоит отметить, что «МЮ» купил Депая у ПСВ за 34 миллиона плюс 8 миллионов в виде бонусов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 10:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      baztazz 20 января 2017, 10:30

      всё таки нашли куда его пристроить)

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