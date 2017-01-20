Депай подпишет контракт с «Лионом» в ближайшие 48 часов

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассчитывает в ближайшие пару дней закрыть сделку по покупке у «Манчестер Юнайтед» голландского нападающего Мемфиса Депая.

«Депай полностью соответствует тому, какого игрока мы искали. Плюс у него есть серьезный настрой.

Сейчас мы достигли принципиальной договоренности, но нам все еще нужно уладить все детали контракта. Этот трансфер будет нам стоить около 16,5 миллиона евро плюс 8 миллионов в виде бонусов. Это серьезные инвестиции. Думаю, что в ближайшие двое суток трансфер будет осуществлен», – цитирует Оласа RMC.

Стоит отметить, что «МЮ» купил Депая у ПСВ за 34 миллиона плюс 8 миллионов в виде бонусов.