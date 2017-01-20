Симеоне: «Сегодня «Атлетико» было не остановить»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен не только победой над «Эйбаром» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании, но и самим ходом игры.

«Я доволен этой победой. Но не только этим, но и тем, как команда отнеслась к столь важной игре.

Сегодня нас было не остановить. Мы выиграли большинство единоборств, а мобильность наших форвардов Гайтана и Корреа доставила серьезные проблемы сопернику. Мы провели отличный матч, с этим даже не стоит спорить», – сказал Симеоне.

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Эйбар» закончился со счетом 3:0.