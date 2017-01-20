Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Сегодня «Атлетико» было не остановить»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен не только победой над «Эйбаром» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании, но и самим ходом игры.

    «Я доволен этой победой. Но не только этим, но и тем, как команда отнеслась к столь важной игре.

    Сегодня нас было не остановить. Мы выиграли большинство единоборств, а мобильность наших форвардов Гайтана и Корреа доставила серьезные проблемы сопернику. Мы провели отличный матч, с этим даже не стоит спорить», – сказал Симеоне.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Эйбар» закончился со счетом 3:0.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 января 2017, 09:26

      Поздравления!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11