Гунько станет новым главным тренером «Спартака-2»

Дмитрий Гунько сменит Евгения Бушманова на посту главного тренера «Спартака-2».

Возглавляющий основную команду красно-белых Массимо Каррера полностью доверяет Гунько и доволен его работой с резервом.

Ранее сообщалось, что Бушманов перейдет на работу в молодежную сборную России, которой ранее руководил Николай Писарев.

После 24-х проведенных матчей в первенстве ФНЛ «Спартак-2» идет шестым с 36-ю набранными очками.

Напомним также, что Гунько ранее входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева.