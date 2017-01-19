«Челси» готов отдать 86 миллионов за Феррейра-Карраско

«Челси» нацелился на полузащитника «Атлетико» Янника Феррейра-Карраско. Грядущим летом лондонский клуб попробует подписать бельгийца за 86 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 16-ти матчах Примеры, отметившись шестью забитыми голами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Осенью игрок сборной Бельгии продлил контракт с мадридским клубом до 2022-го года.

Ранее сообщалось об интересе к Феррейра-Карраско со стороны «Манчестер Юнайтед».