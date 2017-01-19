«Челси» готов отдать 86 миллионов за Феррейра-Карраско

Помню как хорошо он в Марселе заиграл, но потом ушел в аренду в Атлетико и его выкупили за 15 вроде бы мультов, а сейчас спустя 3 сезона уже 86 предлагают,) Вообще в Монако сейчас что не игрок то талант,
«Челси» нацелился на полузащитника «Атлетико» Янника Феррейра-Карраско. Грядущим летом лондонский клуб попробует подписать бельгийца за 86 миллионов фунтов.
В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 16-ти матчах Примеры, отметившись шестью забитыми голами.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.
Осенью игрок сборной Бельгии продлил контракт с мадридским клубом до 2022-го года.
Ранее сообщалось об интересе к Феррейра-Карраско со стороны «Манчестер Юнайтед».