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    «Челси» готов отдать 86 миллионов за Феррейра-Карраско

    «Челси» нацелился на полузащитника «Атлетико» Янника Феррейра-Карраско. Грядущим летом лондонский клуб попробует подписать бельгийца за 86 миллионов фунтов.

    В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 16-ти матчах Примеры, отметившись шестью забитыми голами.

    Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

    Осенью игрок сборной Бельгии продлил контракт с мадридским клубом до 2022-го года.

    Ранее сообщалось об интересе к Феррейра-Карраско со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Don Balon

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    19.01.2017 16:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 января 2017, 10:35

      Помню как хорошо он в Марселе заиграл, но потом ушел в аренду в Атлетико и его выкупили за 15 вроде бы мультов, а сейчас спустя 3 сезона уже 86 предлагают,) Вообще в Монако сейчас что не игрок то талант,

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 января 2017, 04:22

      Зачем нам еще вингеры? Не уж то Виллиан - Педро уйдут?

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 19 января 2017, 21:14

      кто там в челси с ума сошол?
      рома абрамович очнись он такие деньги не стоит

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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 19 января 2017, 20:16

      Хорош Караско .Не жалко

      0
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      Рейтинг: +14

      Анжер 19 января 2017, 18:53

      С ума посходили что ли!?нахрен он нужен.Продайте Косту в Китай и купите другово нападающего.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 19 января 2017, 18:49

      а куда Азара?

      0
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      Рейтинг: +17

      Viniak 19 января 2017, 17:20

      86 не стоит далеко до этой цены ему

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 16:53

      Хороший малый, но не стоит 86 млн!!!

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