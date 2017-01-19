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«Челси» готов отдать 86 миллионов за Феррейра-Карраско

19 января 2017, 16:32
8

«Челси» нацелился на полузащитника «Атлетико» Янника Феррейра-Карраско. Грядущим летом лондонский клуб попробует подписать бельгийца за 86 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 16-ти матчах Примеры, отметившись шестью забитыми голами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Осенью игрок сборной Бельгии продлил контракт с мадридским клубом до 2022-го года.

Ранее сообщалось об интересе к Феррейра-Карраско со стороны «Манчестер Юнайтед».

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Атлетико Карраско Янник
Комментарии (8)
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LOKOfanatik19
1484833985
Хороший малый, но не стоит 86 млн!!!
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Viniak
1484835640
86 не стоит далеко до этой цены ему
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Benifacto
1484840994
а куда Азара?
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Анжер
1484841215
С ума посходили что ли!?нахрен он нужен.Продайте Косту в Китай и купите другово нападающего.
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1484846172
Хорош Караско .Не жалко
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marshal9
1484849688
кто там в челси с ума сошол? рома абрамович очнись он такие деньги не стоит
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Аристократ Олжик
1484875323
Зачем нам еще вингеры? Не уж то Виллиан - Педро уйдут?
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Dgad
1484897720
Помню как хорошо он в Марселе заиграл, но потом ушел в аренду в Атлетико и его выкупили за 15 вроде бы мультов, а сейчас спустя 3 сезона уже 86 предлагают,) Вообще в Монако сейчас что не игрок то талант,
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