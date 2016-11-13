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    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Феррейры-Карраско

    Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 23-летний бельгиец входит в список игроков мадридского клуба, которых хотят заполучить «красные дьяволы». Кроме Феррейры-Карраско, ими являются нападающий Антуан Гризманн и защитник Хосе-Мария Хименес.

    Напомним, ранее полузащитник продлил контракт с «Атлетико» до лета 2022 года. В нынешнем сезоне бельгиец провел за «матрасников» в Примере 11 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    13.11.2016 17:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Baich 13 ноября 2016, 22:04

      минус

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 13 ноября 2016, 17:56

      Отличный игрок, МЮ срочно нужно подписать его , а то скоро цена зашкалить.

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