Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об исходе чемпионской гонки в китайской Суперлиге.

Команда российского специалиста победила «Чэнду Рончен».

Этого не хватило для титула, поскольку в параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

«Шэньхуа» финишировал вторым, отстав от чемпиона на 1 очко.

Это лучший результат клуба из Шанхая с 2008 года.

– Последняя игра была очень сложной. В первом тайме очень опасны были фланговые атаки соперника.

После перерыва мы внесли коррективы и акцентировали внимание на том, что игроки должны забрать инициативу. Игрой во втором тайме мы заслужили победу.

– Многие игроки плакали после игры, болельщики вашей команды тоже. Что бы вы им сказали?

– Перед матчем мы показали игрокам ролик о фанатах команды. Всей душой прочувствовали бесконечную поддержку болельщиков.

Это мой первый сезон в Китае, больше всего за год меня впечатлили фанаты «Шеньхуа». Их поддержка помогает делать ежедневную работу. Искренняя им благодарность.