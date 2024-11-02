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    Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об исходе чемпионской гонки в китайской Суперлиге.

    – Последняя игра была очень сложной. В первом тайме очень опасны были фланговые атаки соперника.

    После перерыва мы внесли коррективы и акцентировали внимание на том, что игроки должны забрать инициативу. Игрой во втором тайме мы заслужили победу.

    – Многие игроки плакали после игры, болельщики вашей команды тоже. Что бы вы им сказали?

    – Перед матчем мы показали игрокам ролик о фанатах команды. Всей душой прочувствовали бесконечную поддержку болельщиков.

    Это мой первый сезон в Китае, больше всего за год меня впечатлили фанаты «Шеньхуа». Их поддержка помогает делать ежедневную работу. Искренняя им благодарность.

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    Источник: Спортс“

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    02.11.2024 19:30
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    Комментарии (3)
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    k611
    1730568464
    Всё равно молодец. Для первого сезона отличный результат.
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    Desma
    1730568866
    Лёня, это тебе не Конёк-Горбунёк Газзаева. Тут надо пахать и пахать!!!!
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    The only one
    1730598078
    Молодец!!!
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