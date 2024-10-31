Самый дорогой футболист в истории «Челси» развелся с женой: известна причина

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес решил побыть холостяком.

23-летний футболист расстался с женой, с которой знаком с детства.

Супруга аргентинца – инфлюенсер Валентина Сервантес. У них двое совместных детей.

«Он сказал ей, что хочет пожить отдельно. Они остаются семьей, но он чувствует потребность прожить этап, который он пропустил, выбрав семью в раннем возрасте», – назвал источник причину развода.