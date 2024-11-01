Канчельскис оценил назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Манчестер Юнайтед» пригласить Рубена Аморима.

Тренера выкупили у «Спортинга» за 11 млн евро.

Он приступит к работе с новой командой 11 ноября.

Аморим сменил уволенного Эрика тен Хага.

«Помните, как молодого Роналду взяли из «Спортинга», и он сделал себе имя в Манчестере.

Будем надеяться, что с Аморимом будет также и он вытащит клуб из кризиса. Сейчас ситуация очень сложная.

Думаю, клуб ждет масштабная зимняя трансферная кампания», – сказал Канчельскис.