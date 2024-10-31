Новые подробности назначения Аморима на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» договорился с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом.

Португалец возглавит новую команду во время паузы на матчи сборных. Первая игра – против «Ипсвича» 24 ноября.

Таким образом, Аморим отработает в «Спортинге» еще три встречи, в том числе с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«МЮ» выплатит отступные не только за тренера, но и за его штаб. По информации Фабрицио Романо, это обойдется англичанам 10+1 млн евро. Португальцы изначально требовали 15 миллионов.

Аморим подпишет с новым клубом контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.