Гвардиола признался, что у игроков «Ман Сити» было похмелье в майском финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал окончание беспроигрышной серии команды.

Накануне «Сити» вылетел из Кубка лиги от «Тоттенхэма», уступив со счетом 1:2.

До этого у команды не было поражений в 14 матчах подряд (11 побед + 3 ничьи).

До «Тоттенхэма» они в последний раз проигрывали 25 мая в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Это новость. Но она не в том, что мы проиграли, а в том, как давно мы не проигрывали.

Конечно, в финале Кубка Англии у нас было небольшое похмелье, но это хорошие новости [что так долго не проигрывали]», – заявил Гвардиола.