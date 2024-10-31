Гвардиола признался, что у игроков «Ман Сити» было похмелье в майском финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал окончание беспроигрышной серии команды.
- Накануне «Сити» вылетел из Кубка лиги от «Тоттенхэма», уступив со счетом 1:2.
- До этого у команды не было поражений в 14 матчах подряд (11 побед + 3 ничьи).
- До «Тоттенхэма» они в последний раз проигрывали 25 мая в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».
«Это новость. Но она не в том, что мы проиграли, а в том, как давно мы не проигрывали.
Конечно, в финале Кубка Англии у нас было небольшое похмелье, но это хорошие новости [что так долго не проигрывали]», – заявил Гвардиола.
- За 6 дней до кубкового финала «Сити» стал чемпионом АПЛ в 4-й раз подряд.
- СМИ писали, что Джек Грилиш и Эрлинг Холанд были главными участниками чемпионской вечеринки, которая продлилась до 5 утра.
Источник: Daily Mail