Гвардиола пожаловался на травмы: «У меня никогда такого не было»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

«У нас настоящие проблемы, за девять лет здесь у меня никогда такого не было. В этой ситуации игроки выходят на передний план еще больше, чем когда-либо.

На этой неделе у нас мало времени на восстановление. Сейчас доступны только 13 полевых футболистов. С каждой игрой становится все труднее.

В четверг у нас на тренировке будут Холанд и два вратаря. А больше у нас никого нет» – пошутил в конце интервью Гвардиола.