Трансферная кампания «Спартака» закончена

Московский «Спартак» завершил деятельность на трансферном рынке в зимний период. Согласно источнику, руководство клуба считает дальнейшие покупки нецелесообразными. Приобретения возможны только в случае ухода лидеров команды.

Зимой красно-белые провели четыре трансфера. Состав столичного клуба пополнили вратарь Александра Селихов и защитник Георгий Джикия из «Амкара», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов и нападающий «Милана» Луис Адриано.

После первого круга чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице.