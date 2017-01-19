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    Трансферная кампания «Спартака» закончена

    Московский «Спартак» завершил деятельность на трансферном рынке в зимний период. Согласно источнику, руководство клуба считает дальнейшие покупки нецелесообразными. Приобретения возможны только в случае ухода лидеров команды.

    Зимой красно-белые провели четыре трансфера. Состав столичного клуба пополнили вратарь Александра Селихов и защитник Георгий Джикия из «Амкара», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов и нападающий «Милана» Луис Адриано.

    После первого круга чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице.

    Источник: ФАН

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    19.01.2017 15:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 января 2017, 07:36

      хорошо усилились только по именам на бумаге... а реально ли усилились покажет сезон... Адриано в ужасной форме, Самедов обленился... Джикия молодой и не известно покажет ли свой уровень в большом клубе... А Селихову врядли доверят ворота в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 января 2017, 20:22

      Я наверное стар, ведь охота мне снова,
      Увидать на поляне самого Черенкова...
      Всем удачи, пойду по ТВ поброжу
      На себя молодого через Спартак погляжу.

      2
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      Рейтинг: +498

      Поль 19 января 2017, 20:00

      Морем и рыбой пахнет рыбак. Золотом пахнет- Московский Спартак!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2017, 19:07

      Как говориться: наши ожидания - наши проблемы!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 января 2017, 18:39

      Усилились хорошо,но можно было бы ещё крайнего защитника взять

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 января 2017, 18:15

      думаю не упустят уже 1е место...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 января 2017, 16:53

      Вполне себе неплохо! Икорки, как всегда, не дождались конечно, но…
      - три хороших игрока с русским паспортом, два из которых на перспестиву!
      -нап приличного уровня, без надобности адаптации, за копейки!
      С Депаем была бы твёрдая пятерка, но он к нам не поедет), так что четыре с плюсом можно поставить

      11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2017, 16:45

      Ещё бы одного взять конечно не помешало... В центр поля... Ромуло ушёл, на его место нужен игрок для ротации.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ivanthebest 19 января 2017, 17:32

      Зобин если что и Тимофеев есть, наоборот лишний был, ведь только в одном турнире играем...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ufos73 19 января 2017, 19:23

      Ну Тимофеев ещё сыроват, а вот про Рому, да точно, подзабыл. Хотя его конечно лучше с края использовать, либо как АПЗ...

      0
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      Рейтинг: +33

      АВоржев 19 января 2017, 16:45

      эменике эмениике

      4
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 19 января 2017, 16:42

      Все позиции укрепили)

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