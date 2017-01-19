Трансферная кампания «Спартака» закончена

хорошо усилились только по именам на бумаге... а реально ли усилились покажет сезон... Адриано в ужасной форме, Самедов обленился... Джикия молодой и не известно покажет ли свой уровень в большом клубе... А Селихову врядли доверят ворота в этом сезоне
Московский «Спартак» завершил деятельность на трансферном рынке в зимний период. Согласно источнику, руководство клуба считает дальнейшие покупки нецелесообразными. Приобретения возможны только в случае ухода лидеров команды.
Зимой красно-белые провели четыре трансфера. Состав столичного клуба пополнили вратарь Александра Селихов и защитник Георгий Джикия из «Амкара», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов и нападающий «Милана» Луис Адриано.
После первого круга чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице.