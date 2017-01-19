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Трансферная кампания «Спартака» закончена

19 января 2017, 15:17
27

Московский «Спартак» завершил деятельность на трансферном рынке в зимний период. Согласно источнику, руководство клуба считает дальнейшие покупки нецелесообразными. Приобретения возможны только в случае ухода лидеров команды.

Зимой красно-белые провели четыре трансфера. Состав столичного клуба пополнили вратарь Александра Селихов и защитник Георгий Джикия из «Амкара», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов и нападающий «Милана» Луис Адриано.

После первого круга чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Самедов Александр Адриано Луис Джикия Георгий Селихов Александр
Комментарии (27)
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alll-1
1484831128
и так не плохо Вперед Спартак !!!
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mgordeev
1484831384
Для зимы - прекрасно поработал менеджмент.
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nik55
1484831728
всем удачи
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alex1004
1484832652
Ставки сделаны. Ставок больше нет.
Ответить
pegas1276
1484833327
вот и сказочка завершилась, ждемс вторую половину, посмотрим чего стоят приобретения...
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АВоржев
1484833515
эменике эмениике
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filosof sparty
1484834029
Вполне себе неплохо! Икорки, как всегда, не дождались конечно, но… - три хороших игрока с русским паспортом, два из которых на перспестиву! -нап приличного уровня, без надобности адаптации, за копейки! С Депаем была бы твёрдая пятерка, но он к нам не поедет), так что четыре с плюсом можно поставить
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Поль
1484845236
Морем и рыбой пахнет рыбак. Золотом пахнет- Московский Спартак!!!
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subbotaspartak
1484846556
Я наверное стар, ведь охота мне снова, Увидать на поляне самого Черенкова... Всем удачи, пойду по ТВ поброжу На себя молодого через Спартак погляжу.
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VVM1964
1484849638
НУ ЧТО ЖЕ НЕ ПЛОХО УКРЕПИЛИСЬ И ГЛАВНОЕ НЕ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ , ЕСТЬ ВРЕМЯ НАИГРАТЬ СОСТАВ , ПРИСМОТРЕТЬСЯ КТО ЕСТЬ КТО И ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНОЙ СОСТАВ .
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