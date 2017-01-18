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  • Кокорин: «Полностью доволен карьерой в «Зените». За полгода я выиграл сразу несколько медалей»

Кокорин: «Полностью доволен карьерой в «Зените». За полгода я выиграл сразу несколько медалей»

18 января 2017, 14:50
29

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что доволен тем, как складывается его карьера в петербургском клубе. Напомним, что форвард перешел в стан сине-бело-голубых в январе 2016 года из «Динамо». В нынешнем сезоне чемпионата России он забил три гола в 17 матчах.

«Я пришел в «Зенит» и за полгода завоевал сразу несколько медалей. Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.

Не думаю, что «Зенит» сильно изменится по сравнению с первой частью сезона; в начале чемпионата мы играли хорошо, забивали много мячей, отличались разные игроки. После перерыва для нас важно будет не потерять тот настрой и боевой дух, который у нас был, и прибавить в тех моментах, в которых мы допускали ошибки», – сказал Кокорин.

Российский форвард также признался, что был удивлен лидерством «Спартака» в первой части сезона российской Премьер-лиги.

«Первое место «Спартака» стало для Кокорина неожиданностью. «Спартак» действительно в какой-то степени удивляет в этом чемпионате. Он смог приобрести то, чего ему не хватало долгие годы: начал выигрывать матчи в концовках, научился дожимать соперника. Раньше такого не было. Нас не нервирует отставание от «Спартака». Впереди еще много игр, в ходе которых все может кардинально измениться».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр
Комментарии (29)
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alll-1
1484740463
АЛЕКС 58 очень трусливая женщина
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zico2205
1484740646
Какие медали??? Деревянные???
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aam
1484740847
Только российские форварды умеют забивать в 17 матчах 3 гола. Поэтому их и называют российскими.
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Garrincha58
1484741070
медали? лукавит,он больше зарплатой доволен иначе никто в России ему бы столько не платил, а за бугор нос недорос
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Nayturs
1484741724
ну не завоевал, а получил
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Tostao
1484741734
Редкостное г*** этот Кокорин.
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APchelov
1484743904
А вот мы как-то не очень тобой довольны. И тебе ещё пахать и пахать, чтобы нам понравиться
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VVM1964
1484754056
" Я пришел в «Зенит» и за полгода завоевал сразу несколько медалей " НЕ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА , А ОН !!! ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО СКАЗАТЬ , ЧТО " КАК ТОЛЬКО Я ПРИШЕЛ , ЗЕНИТ СРАЗУ ЗАВОЕВАЛ НЕСКОЛЬКО МЕДАЛЕЙ "
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Александ1982
1484758904
завоевал попой протирая лавку, тебе место во второй китайской лиге
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Zeff
1484767788
Только перешёл в Зенит и сразу выдали медали! Во!
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