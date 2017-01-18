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    Кокорин: «Полностью доволен карьерой в «Зените». За полгода я выиграл сразу несколько медалей»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признался, что доволен тем, как складывается его карьера в петербургском клубе. Напомним, что форвард перешел в стан сине-бело-голубых в январе 2016 года из «Динамо». В нынешнем сезоне чемпионата России он забил три гола в 17 матчах.

    «Я пришел в «Зенит» и за полгода завоевал сразу несколько медалей. Я полностью доволен тем, как идут дела, и считаю, что нужно продолжать работать в том же духе и полностью отдаваться своему делу.

    Не думаю, что «Зенит» сильно изменится по сравнению с первой частью сезона; в начале чемпионата мы играли хорошо, забивали много мячей, отличались разные игроки. После перерыва для нас важно будет не потерять тот настрой и боевой дух, который у нас был, и прибавить в тех моментах, в которых мы допускали ошибки», – сказал Кокорин.

    Российский форвард также признался, что был удивлен лидерством «Спартака» в первой части сезона российской Премьер-лиги.

    «Первое место «Спартака» стало для Кокорина неожиданностью. «Спартак» действительно в какой-то степени удивляет в этом чемпионате. Он смог приобрести то, чего ему не хватало долгие годы: начал выигрывать матчи в концовках, научился дожимать соперника. Раньше такого не было. Нас не нервирует отставание от «Спартака». Впереди еще много игр, в ходе которых все может кардинально измениться».

    Источник: ТАСС

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    18.01.2017 14:50
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 января 2017, 22:29

      Только перешёл в Зенит и сразу выдали медали! Во!

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 января 2017, 20:01

      завоевал попой протирая лавку, тебе место во второй китайской лиге

      1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 18 января 2017, 18:57

      "Скромняга". Чмошником был, чмошником и остался.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 18 января 2017, 18:15

      Конечно доволен. Нифига не напрягаясь получать огромные деньги. Другие пусть забивают голы, а я с Мамаевым пока шампанское попью и похвастаюсь своим очередным спорткаром.

      1
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      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 18 января 2017, 17:57

      В домино или карты???

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 января 2017, 17:40

      каких медалей? шоколадных?)

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 января 2017, 17:09

      звезда в шоке от медалей

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 января 2017, 16:56

      все еще надеемся,что выйдет на достойный уровень.пока только старание.

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 18 января 2017, 16:34

      Выиграл.Ага.Статейка тут была про воротчика одного))) За 4 года не одной игры,а медалей куча)

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      Рейтинг: +665

      Snerg 18 января 2017, 16:27

      а можно узнать пару это какие))? ну суперкубок, а еще что?

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Snerg 18 января 2017, 18:09

      кубок, бронза ЧР

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Diesel133 18 января 2017, 19:38

      а точно он успел застать бронзу нахаляву) да и суперкубок тоже)

      -1
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