Трабукки: «Каррера посмеялся над фото с шарфом, но повезло, что Галлиани не знает русского языка»

Футбольный агент Марко Трабукки, который принимал непосредственное участие в переходе нападающего Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак», рассказал о совместной фотографии форварда, главного тренера красно-белых Массимо Карреры и генерального директора итальянского клуба Адриано Галлиани с шарфом, на котором написана нецензурная фраза.

«Шарф подарил мне и Массимо Каррере один болельщик «Спартака». В Милане под рукой другого не нашлось, и снимок сделали с ним. Массимо посмеялся, зная, что содержание – на грани фола, а мне повезло, что Галлиани не понимает русского языка. Дальше, понимая, что это фото будет первым совместным для Массимо и Луиса, я сразу послал снимок Леониду Арнольдовичу Федуну, и, как понял, он отнесся к нему с юмором. Правда, уже в Москве на встрече с Луисом Адриано Леонид Федун и Александр Жирков посчитали правильным вручить форварду более традиционный вариант клубного шарфа.

Не стану комментировать ни срок контракта, ни зарплату игрока, равно как и трансферную сумму. Могу сказать, что «Спартак» поставил мне жесткие условия, потому что внимательно следит за соблюдением финансового фэйр-плей. Переговоры шли несколько месяцев, сделка с экономической точки зрения получилась для красно-белых очень хорошей, чем я, признаюсь, горжусь. Могу почти дословно цитировать господина Галлиани, который на прошлой неделе сказал Каррере: «Вам очень повезло, что Монтелла так поступил: Луис – самый оснащенный технически футболист «Милана». И только «благодаря» вердикту нашего тренера вы смогли взять такого форварда, да еще на очень выгодных условиях», – рассказал Трабукки.