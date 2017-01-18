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  • Трабукки: «Каррера посмеялся над фото с шарфом, но повезло, что Галлиани не знает русского языка»

Трабукки: «Каррера посмеялся над фото с шарфом, но повезло, что Галлиани не знает русского языка»

18 января 2017, 07:42
16

Футбольный агент Марко Трабукки, который принимал непосредственное участие в переходе нападающего Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак», рассказал о совместной фотографии форварда, главного тренера красно-белых Массимо Карреры и генерального директора итальянского клуба Адриано Галлиани с шарфом, на котором написана нецензурная фраза.

«Шарф подарил мне и Массимо Каррере один болельщик «Спартака». В Милане под рукой другого не нашлось, и снимок сделали с ним. Массимо посмеялся, зная, что содержание – на грани фола, а мне повезло, что Галлиани не понимает русского языка. Дальше, понимая, что это фото будет первым совместным для Массимо и Луиса, я сразу послал снимок Леониду Арнольдовичу Федуну, и, как понял, он отнесся к нему с юмором. Правда, уже в Москве на встрече с Луисом Адриано Леонид Федун и Александр Жирков посчитали правильным вручить форварду более традиционный вариант клубного шарфа.

Не стану комментировать ни срок контракта, ни зарплату игрока, равно как и трансферную сумму. Могу сказать, что «Спартак» поставил мне жесткие условия, потому что внимательно следит за соблюдением финансового фэйр-плей. Переговоры шли несколько месяцев, сделка с экономической точки зрения получилась для красно-белых очень хорошей, чем я, признаюсь, горжусь. Могу почти дословно цитировать господина Галлиани, который на прошлой неделе сказал Каррере: «Вам очень повезло, что Монтелла так поступил: Луис – самый оснащенный технически футболист «Милана». И только «благодаря» вердикту нашего тренера вы смогли взять такого форварда, да еще на очень выгодных условиях», – рассказал Трабукки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Милан Адриано Луис Каррера Массимо Галлиани Адриано
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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la verdad
1484714748
Дебилы бл...ь (Лавров)
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adekvat
1484720841
кЛАСНЫЙ ШАРФ.
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Zeff
1484723365
Это так по спартаковски. Дебилы бл#дь!
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nemolod
1484725133
Просто ужасно-известное всем нам с детства слово,написать с ошибкой-позор учителю русского языка!
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aimer1988
1484729723
Мде, дегенерация
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Gullit 76
1484730421
Получается взяли игрока на выгодных для себя условиях и так отблагодарили?Тут не текст на грани фола,а душевное состояние людей которые этот шарф решили так использовать.Галлиани уже всё перевели и я не знаю как он отреагирует,рад уж точно не будет.
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xakep01
1484732757
Почему Spartak Mosca?
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Dgad
1484733959
Двоечник шарф вышивал чтоли?))) Бл..дь и Moscow
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vick-north-west
1484749030
Нет, подаривший шарф видимо предчувствует что пропали денежки впустую и толка от игрока не будет. Я его понимаю.
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Fancyfall
1484753643
всё правильно на шарфе: Москва по-итальянски, и междометие, а не существительное
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