Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Трабукки: «Каррера посмеялся над фото с шарфом, но повезло, что Галлиани не знает русского языка»

    Футбольный агент Марко Трабукки, который принимал непосредственное участие в переходе нападающего Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак», рассказал о совместной фотографии форварда, главного тренера красно-белых Массимо Карреры и генерального директора итальянского клуба Адриано Галлиани с шарфом, на котором написана нецензурная фраза.

    «Шарф подарил мне и Массимо Каррере один болельщик «Спартака». В Милане под рукой другого не нашлось, и снимок сделали с ним. Массимо посмеялся, зная, что содержание – на грани фола, а мне повезло, что Галлиани не понимает русского языка. Дальше, понимая, что это фото будет первым совместным для Массимо и Луиса, я сразу послал снимок Леониду Арнольдовичу Федуну, и, как понял, он отнесся к нему с юмором. Правда, уже в Москве на встрече с Луисом Адриано Леонид Федун и Александр Жирков посчитали правильным вручить форварду более традиционный вариант клубного шарфа.

    Не стану комментировать ни срок контракта, ни зарплату игрока, равно как и трансферную сумму. Могу сказать, что «Спартак» поставил мне жесткие условия, потому что внимательно следит за соблюдением финансового фэйр-плей. Переговоры шли несколько месяцев, сделка с экономической точки зрения получилась для красно-белых очень хорошей, чем я, признаюсь, горжусь. Могу почти дословно цитировать господина Галлиани, который на прошлой неделе сказал Каррере: «Вам очень повезло, что Монтелла так поступил: Луис – самый оснащенный технически футболист «Милана». И только «благодаря» вердикту нашего тренера вы смогли взять такого форварда, да еще на очень выгодных условиях», – рассказал Трабукки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2017 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 18 января 2017, 18:34

      всё правильно на шарфе: Москва по-итальянски, и междометие, а не существительное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 января 2017, 17:17

      Нет, подаривший шарф видимо предчувствует что пропали денежки впустую и толка от игрока не будет. Я его понимаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 января 2017, 13:05

      Двоечник шарф вышивал чтоли?))) Бл..дь и Moscow

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      xakep01 18 января 2017, 12:45

      Почему Spartak Mosca?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > xakep01 18 января 2017, 12:52

      Я сразу и не заметил что там ещё моська вместо Москвы и в мате ошибка.Отличились!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2017, 12:07

      Получается взяли игрока на выгодных для себя условиях и так отблагодарили?Тут не текст на грани фола,а душевное состояние людей которые этот шарф решили так использовать.Галлиани уже всё перевели и я не знаю как он отреагирует,рад уж точно не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 18 января 2017, 11:55

      Мде, дегенерация

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 18 января 2017, 10:38

      Просто ужасно-известное всем нам с детства слово,написать с ошибкой-позор учителю русского языка!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 января 2017, 10:09

      Это так по спартаковски. Дебилы бл#дь!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Zeff 18 января 2017, 11:10

      осленок пукнул) а между тем.. стоимость стадиона «Крестовский» превышает 50 сук@ миллиардов!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > АрбузБушь 18 января 2017, 11:25

      Когда вы с АЕКом играете, болею за вас. Так переживаю!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 18 января 2017, 09:27

      кЛАСНЫЙ ШАРФ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 января 2017, 09:25

      )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11