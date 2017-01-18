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  • Бианг: «Молодым российским игрокам не хватает характера, чтобы заиграть в основной команде»

Бианг: «Молодым российским игрокам не хватает характера, чтобы заиграть в основной команде»

18 января 2017, 00:59

Тренер академии «Краснодара» Самюэль Бианг, защищавший с 2003 по 2005 год цвета «Кубани», рассказал, как ему посчастливилось попасть в систему «горожан». Также специалист поделился мнением о том, по каким причинам у молодых российских игроков не получается заиграть в главной команде.

«После завершения карьеры чувствовал апатию, не знал, чем заняться. Смотрел по сторонам и ничего не делал. У меня были вложения в бизнес, какие-то деньги шли, что успокаивало жену. Но когда дела прогорели, нужно было искать работу. Я узнал о тренерском конкурсе в академии «Краснодара» и попросил друга сводить меня на просмотр. Меня взяли. Главный тренер академии Марьянович доверил тренировать 1998 год. И если Красноярск подарил мне любовь игровую, то «Краснодар» – тренерскую.

Я верю в нашу стратегию, все условия для развития которой создал Сергей Галицкий, что скоро лучшие игроки России будут представлены нашими выпускниками. Школа создана недавно, полный шестилетний цикл прошел лишь 1998 год. Но если с ними мы чуть-чуть не успели, то 1999-й взял чемпионат и Кубок России, будет играть в юношеской Лиге чемпионов. С каждым годом будет все лучше и лучше, я уверен.

Чего не хватает молодым, чтобы играть в первой команде? Характера в первую очередь. Приедут на сборы– хи-хи, ха-ха, и домой. Им кажется, что они вышли на какой-то суперуровень. Для них он-то может и супер, но в масштабе большого футбола это ничего. Я тоже был рад, когда играл в КФК, но ведь пробирался дальше, доказывал. И говорил всем тренерам: «Если ты не поставишь меня в состав, то будешь всю жизнь об этом жалеть». Вот таким должен быть настрой», – сказал Бианг.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Бианг Самюэль
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