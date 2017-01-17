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    По новому контракту зарплата Боккетти сократится в два раза

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, продливший сегодня договор с красно-белыми, существенно потеряет в зарплате. По информации источника, 30-летний игрок по новому контракту будет зарабатывать 1,3 миллиона евро в год, что почти в два раза меньше, нежели по предыдущему соглашению (2,5 миллиона).

    Напомним, итальянец заключил контракт сроком до июня 2020 года. В текущем розыгрыше РФПЛ Боккетти принял участие в 11-ти поединках, отметившись одним голом и заработав две желтые карточки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2017 23:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 18 января 2017, 15:16

      Зря в "Ростов " не согласился.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2017, 10:01

      Остальные деньги, минимум 1,2 евро в год пойдут премиальными или просто в конверте. Вот поэтому и остался в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 18 января 2017, 09:11

      На лицо, явная деградация, как в игровом , так и в финансовом плане)))

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 января 2017, 08:03

      Все правильно, когда приходил был лучшим защитником лиги, теперь же даже не игрок основы.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 января 2017, 05:21

      Ну вот и Спартак научился вести переговоры.

      0
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 18 января 2017, 01:28

      В Китай звали еще меньше предложили)

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 18 января 2017, 00:35

      Каждому свое

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 18 января 2017, 00:24

      Ну он молодец, выбрал спортивный интерес

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > fon_der_tan 18 января 2017, 04:58

      Просто больше никто не предложил.... А тут за 20 часов работы (за полгода) - 700 тыс. евро. В Италии столько не платят :)

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      Рейтинг: +51

      TonicIG 18 января 2017, 00:15

      Видать в Китай не звали вот и согласился

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      Рейтинг: +447

      alexidj 18 января 2017, 00:09

      подписал потому что любит Спартак..полюбэ были варианты с другими клубами с более высоким жалованием..

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