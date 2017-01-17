По новому контракту зарплата Боккетти сократится в два раза

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, продливший сегодня договор с красно-белыми, существенно потеряет в зарплате. По информации источника, 30-летний игрок по новому контракту будет зарабатывать 1,3 миллиона евро в год, что почти в два раза меньше, нежели по предыдущему соглашению (2,5 миллиона).

Напомним, итальянец заключил контракт сроком до июня 2020 года. В текущем розыгрыше РФПЛ Боккетти принял участие в 11-ти поединках, отметившись одним голом и заработав две желтые карточки.