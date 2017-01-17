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По новому контракту зарплата Боккетти сократится в два раза

17 января 2017, 23:59
13

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, продливший сегодня договор с красно-белыми, существенно потеряет в зарплате. По информации источника, 30-летний игрок по новому контракту будет зарабатывать 1,3 миллиона евро в год, что почти в два раза меньше, нежели по предыдущему соглашению (2,5 миллиона).

Напомним, итальянец заключил контракт сроком до июня 2020 года. В текущем розыгрыше РФПЛ Боккетти принял участие в 11-ти поединках, отметившись одним голом и заработав две желтые карточки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (13)
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BoltCX
1484687028
вот она, русская пенсия.
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alexidj
1484687354
подписал потому что любит Спартак..полюбэ были варианты с другими клубами с более высоким жалованием..
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fon_der_tan
1484688277
Ну он молодец, выбрал спортивный интерес
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Artemka69
1484688939
Каждому свое
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Aidosinho
1484692088
В Китай звали еще меньше предложили)
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ДАША Д
1484706099
Ну вот и Спартак научился вести переговоры.
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Dgad
1484715807
Все правильно, когда приходил был лучшим защитником лиги, теперь же даже не игрок основы.
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dyema
1484719868
На лицо, явная деградация, как в игровом , так и в финансовом плане)))
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vladimir-7
1484722895
Остальные деньги, минимум 1,2 евро в год пойдут премиальными или просто в конверте. Вот поэтому и остался в Спартаке.
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paparazzi-kazan
1484741760
Зря в "Ростов " не согласился.
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