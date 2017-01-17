Роббен не хочет переезжать в Китай, назвав этот шаг концом для своей карьеры

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен подчеркнул, что не собирается в ближайшее время принимать предложения из Китая. Футболист намерен продолжать выступать на высоком уровне, недавно продлив контракт с немецким клубом.

«Переехать в Китай означает, что вы соглашаетесь с окончанием карьеры. Я хочу продолжать играть на самом высоком уровне как можно дольше. Там предлагают безумные деньги. Но финансовая сторона никогда не стояла в приоритете для меня. Я на первое место ставлю именно сам футбол», – заявил Роббен.

Голландец в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.