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    Роббен не хочет переезжать в Китай, назвав этот шаг концом для своей карьеры

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен подчеркнул, что не собирается в ближайшее время принимать предложения из Китая. Футболист намерен продолжать выступать на высоком уровне, недавно продлив контракт с немецким клубом.

    «Переехать в Китай означает, что вы соглашаетесь с окончанием карьеры. Я хочу продолжать играть на самом высоком уровне как можно дольше. Там предлагают безумные деньги. Но финансовая сторона никогда не стояла в приоритете для меня. Я на первое место ставлю именно сам футбол», – заявил Роббен.

    Голландец в текущем сезоне провел в чемпионате Германии 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    17.01.2017 15:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 17 января 2017, 16:38

      Красавчик !!!

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