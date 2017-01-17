Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджибеков: «Для Карлоса футбол – не работа, а смысл жизни, счастье»

    Бывший игрок «Анжи» Али Гаджибеков рассказал о своем отношении к экс-одноклубнику Роберто Карлосу. Защитник считает, что у звездного бразильца отменное чувство юмора.

    «Я был в шоке, когда увидел, как Карлос себя ведет. Человек вообще всегда был на позитиве! Роберто постоянно нам говорил: «Чего вы такие хмурые, получайте удовольствие от футбола!». Для него футбол не работа, а смысл жизни, счастье.

    Карлос вечно шутил, подкалывал всех в раздевалке. А когда видел мяч — бежал к нему счастливый, будто ему пять лет и он его впервые увидел. Роберто Карлос — человек-позитив. Вроде в возрасте, всего добился, но с улыбкой все равно не расстается. На любой фотографии он веселый. И это не постановка — Роберто реально такой.

    Уже после того как бразилец покинул Россию, мы иногда всей командой звонили ему по Skype из раздевалки. Он не забывает «Анжи», не забывает нас! Бывало, набирает кто-то Карлосу и… Снова его улыбка во весь смартфон! Ну ведь здорово же», – сказал Гаджибеков.

    Напомним, что Гаджибеков этой зимой покинул «Анжи», проведя в клубе более 10 лет. Вместе с Карлосом он играл в период с 2011 по 2012 год.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      football1806 17 января 2017, 14:45

      Прогнозы и ставки на футбол www.infostavka.ru

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11