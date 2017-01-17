Гаджибеков: «Для Карлоса футбол – не работа, а смысл жизни, счастье»

Бывший игрок «Анжи» Али Гаджибеков рассказал о своем отношении к экс-одноклубнику Роберто Карлосу. Защитник считает, что у звездного бразильца отменное чувство юмора.

«Я был в шоке, когда увидел, как Карлос себя ведет. Человек вообще всегда был на позитиве! Роберто постоянно нам говорил: «Чего вы такие хмурые, получайте удовольствие от футбола!». Для него футбол не работа, а смысл жизни, счастье.

Карлос вечно шутил, подкалывал всех в раздевалке. А когда видел мяч — бежал к нему счастливый, будто ему пять лет и он его впервые увидел. Роберто Карлос — человек-позитив. Вроде в возрасте, всего добился, но с улыбкой все равно не расстается. На любой фотографии он веселый. И это не постановка — Роберто реально такой.

Уже после того как бразилец покинул Россию, мы иногда всей командой звонили ему по Skype из раздевалки. Он не забывает «Анжи», не забывает нас! Бывало, набирает кто-то Карлосу и… Снова его улыбка во весь смартфон! Ну ведь здорово же», – сказал Гаджибеков.

Напомним, что Гаджибеков этой зимой покинул «Анжи», проведя в клубе более 10 лет. Вместе с Карлосом он играл в период с 2011 по 2012 год.