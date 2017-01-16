Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу отметил Кришито и Цаллагова после матча с «Чанчунь Ятай»

Луческу отметил Кришито и Цаллагова после матча с «Чанчунь Ятай»

16 января 2017, 18:59
4

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Чанчунь Ятай» (5:2) в контрольном поединке подчеркнул, что встреча носила тренировочный характер. Отдельно наставник сине-бело-голубых выделил защитников Доменико Кришито и Ибрагима Цаллагова.

«Повторю еще раз то, что говорил вчера – это всего лишь тренировка. Наверное, есть определенные выводы после такой игры, и у меня, и у футболистов. Поэтому мы и играем эти международные встречи на сборах, чтобы была амбиция, энтузиазм у нас, чего не хватало в первом тайме. Слишком расслаблены были, много индивидуальной и порой даже эгоистичной игры. Очень много ошибок допускали. Мы пропустили после того, как сами не забили свои голы в первом тайме. Фол, когда игрок спиной получает мяч, и это приводит в нашу штрафную сразу шесть соперников. И то же самое – Шатов, передача расслабленная, пошел сразу перехват.

Во втором тайме таких моментов не было. Мы играли намного динамичнее, намного агрессивнее. Много комбинаций. Очень много комбинаций было из тех, которые мы моделировали последние два дня, вчера и сегодня. Естественно, что когда комбинации стали получаться после большого нашего преимущества во втором тайме, пришли и голы.

Хорошая игра Кришито придала уверенности всем футболистам, в том числе и в атаке. Все наши атаки начинались из обороны, из глубины. Я этим доволен сегодня. Сегодня мне понравился Цаллагов. Это игрок, который может помочь. Не буду других оценивать индивидуально, потому что это не было задачей этого. Если и делать какие-то выводы после матча, то это были совсем два разных отношения к первому тайму и ко второму. Без большого желания изменить счет, как это было во втором тайме, в футбол нельзя играть. В первом тайме была очень статичная игра, которую легко читал соперник, мы допускали много ошибок и играли на каком-то инстинкте, а не на комбинациях, как это было во втором тайме. В перерыве мы об этом попросили. Любой из игроков, кто принимал мяч, сначала принимал, потом возился с ним, а во втором тайме мы очень быстро играли, в одно-два касания. Это приводило к тому, что мы легко вскрывали соперника. В целом, хорошая тренировка», – сказал Луческу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Цаллагов Ибрагим Луческу Мирча
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1484584919
С победой.
Ответить
skorikov.sn
1484586028
Молодцы
Ответить
Zeff
1484590622
Где состав?
Ответить
Пиво без газа
1484604073
когда ещё игры?
Ответить
Главные новости
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
Все новости
Все новости
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
4
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
5
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+