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    «Бавария» объявила о продлении контракта с Роббеном

    «Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Арьеном Роббеном. Новый договор рассчитан до 30 июня 2018 года.

    «Мне предстоит выступать еще один год в «Баварии», я счастлив. Этот клуб – один из лучших в мире. Для меня и моей семьи Мюнхен стал второй родиной. Хочу продолжать выступать на высочайшем уровне и завоевать как можно больше титулов», – сказал Роббен.

    Напомним, 32-летний голландец перебрался в «Баварию» из «Реала» в августе 2009 года, подписав с мюнхенцами четырехлетнее соглашение. В текущем сезоне Роббен принял участие в 14-ти матчах, отметившись шестью голами.

    Таблица зимних трансферов Бундеслиги

    Источник: ФК «Бавария»

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    16.01.2017 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 23 января 2017, 14:29

      Пора Арьен подумать и о мани мани,ехал бы в Китай.

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      Рейтинг: +201

      falanor 16 января 2017, 19:23

      раз за него. заслужил. все еще один из лучших

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