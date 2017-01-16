«Бавария» объявила о продлении контракта с Роббеном

«Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Арьеном Роббеном. Новый договор рассчитан до 30 июня 2018 года.

«Мне предстоит выступать еще один год в «Баварии», я счастлив. Этот клуб – один из лучших в мире. Для меня и моей семьи Мюнхен стал второй родиной. Хочу продолжать выступать на высочайшем уровне и завоевать как можно больше титулов», – сказал Роббен.

Напомним, 32-летний голландец перебрался в «Баварию» из «Реала» в августе 2009 года, подписав с мюнхенцами четырехлетнее соглашение. В текущем сезоне Роббен принял участие в 14-ти матчах, отметившись шестью голами.

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