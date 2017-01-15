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  • Президент «Сент-Этьена»: «Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч. 50% из них достанутся нам»

Президент «Сент-Этьена»: «Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч. 50% из них достанутся нам»

15 января 2017, 23:01
19

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч евро. По его словам, 50% от этой суммы получит французский клуб.

«От продажи Молло в «Зенит» мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит около 3 миллионов евро. Это неправда. На самом деле сумма составила 500 тысяч. Мы получим половину из них», – цитирует Ромейера But Football Club.

Напомним, 27-летний хавбек являлся игроком французского клуба с 2013 по 2016 год. Ранее игрок подписал контракт с «Зенитом», который рассчитан на 3,5 года.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Сент-Этьен Крылья Советов Зенит Молло Йоан
Комментарии (19)
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h3LL1k
1484511255
лол что XD что за херню пишут вообще не понимаю XD Кс купили Молло именно купили какой нахер сент-этьен XD какие нахер 500 тысяч XD
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Joko21
1484511705
Да не смешите. Какие 500 тысяч?
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plaff77
1484513079
Интересно, а за сколько Крылья Молло покупали, явно не за 500.000, получается себе в убыток. Что то не чисто все это, мне еще трансфер Цаллагова не понравился, какие 300.000, он в разы больше стоит. Короче, следствие разберется...
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Бриг
1484513596
В стране больше денег осталось.
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stifn1
1484513683
Наши просто в рамках закона на**али французов на бабки
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VVM1964
1484513782
ВРЯД ЛИ ПРЕЗИДЕНТ «Сент-Этьена» В КУРСЕ НАШИХ " СЕРЫХ СХЕМ "
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KARAT777
1484514541
надейтесь и ждите....
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Михаил Шевченко
1484514660
Наивный,это ж Россия)))
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Тraumtanzеr
1484515127
На Цалагове крылья заработали больше раза в два....делаем выводы...все официально...на деле такая доплата за Молло.
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multi1984
1484542990
Ахаха))) лягушатников просто нае*али))) наивные) зачем вам столько платить.если лучше Самаре денег больше оставить)))
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