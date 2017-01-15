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    Президент «Сент-Этьена»: «Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч. 50% из них достанутся нам»

    Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч евро. По его словам, 50% от этой суммы получит французский клуб.

    «От продажи Молло в «Зенит» мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит около 3 миллионов евро. Это неправда. На самом деле сумма составила 500 тысяч. Мы получим половину из них», – цитирует Ромейера But Football Club.

    Напомним, 27-летний хавбек являлся игроком французского клуба с 2013 по 2016 год. Ранее игрок подписал контракт с «Зенитом», который рассчитан на 3,5 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2017 23:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +371

      multi1984 16 января 2017, 08:03

      Ахаха))) лягушатников просто нае*али))) наивные) зачем вам столько платить.если лучше Самаре денег больше оставить)))

      3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 16 января 2017, 05:08

      недорого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 января 2017, 00:18

      На Цалагове крылья заработали больше раза в два....делаем выводы...все официально...на деле такая доплата за Молло.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 января 2017, 00:11

      Наивный,это ж Россия)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 января 2017, 00:09

      надейтесь и ждите....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      stifn1 15 января 2017, 23:54

      Наши просто в рамках закона на**али французов на бабки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 января 2017, 23:53

      В стране больше денег осталось.

      0
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      Рейтинг: +16

      plaff77 15 января 2017, 23:44

      Интересно, а за сколько Крылья Молло покупали, явно не за 500.000, получается себе в убыток. Что то не чисто все это, мне еще трансфер Цаллагова не понравился, какие 300.000, он в разы больше стоит. Короче, следствие разберется...

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > plaff77 16 января 2017, 03:49

      так то он Крыльям бесплатно достался....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2017, 23:21

      Да не смешите. Какие 500 тысяч?

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 15 января 2017, 23:14

      лол что XD что за херню пишут вообще не понимаю XD
      Кс купили Молло именно купили какой нахер сент-этьен XD
      какие нахер 500 тысяч XD

      -3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > h3LL1k 15 января 2017, 23:25

      В контрактах игроков иногда прописывается, что определенная сумма от будущего трансфера идет бывшему клубу. Скорее всего, «Зенит» переплатил «Крыльям» за Цаллагова на миллион-другой больше, чтобы заплатить 500 тысяч за Молло и поменьше денег досталось «Сент-Этьену».

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Freyk 15 января 2017, 23:30

      мб но сомневаюсь что то :o))
      ну а если и так вокруг одни пиздаболы тогда))) говорили продали за 3-3.5 =)

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > h3LL1k 15 января 2017, 23:31

      Ну как бы по факту за Молло, к примеру, заплатили 3 миллиона, а за Цаллагова 500 тысяч. Но по документам, например, за Цаллагова 3 миллиона, а за Молло 500.
      Потому что если делать все как по факту, то из 3,5 миллионов 1,5 уедут во Францию. А при нынешней схеме только 250 тысяч.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Freyk 16 января 2017, 13:57

      да так то я тебя ещё до этого понял что ты имеешь ввиду они просто могли за 500 по документам и леваком 3ху взять чё нет что то подписывать мучиться))) по факту один Молло знает да и кто заключал сделку да и не факт что Молло вникал просто на своей зп заострил внимание и всё) так что вариантов много на самом деле)))

      -1
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