Президент «Сент-Этьена»: «Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч. 50% из них достанутся нам»

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч евро. По его словам, 50% от этой суммы получит французский клуб.

«От продажи Молло в «Зенит» мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит около 3 миллионов евро. Это неправда. На самом деле сумма составила 500 тысяч. Мы получим половину из них», – цитирует Ромейера But Football Club.

Напомним, 27-летний хавбек являлся игроком французского клуба с 2013 по 2016 год. Ранее игрок подписал контракт с «Зенитом», который рассчитан на 3,5 года.