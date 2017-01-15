Агент заявил, что «Спартак» является приоритетным вариантом для Боккетти

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, заявил, что красно-белые являются приоритетным вариантом продолжения карьеры для итальянца. По его словам, на данный момент стороны ведут переговоры о продлении контракта и близки к завершению сделки.
– Переговоры со «Спартаком» все еще идут, но мы уже близки к завершению.
– Правда ли, что в Сальваторе заинтересованы и другие клубы?
– Да, но в данный момент мы говорим только со «Спартаком». Красно-белые – приоритет для Боккетти.
Напомним, что действующее соглашение Боккетти со «Спартаком» истекает летом 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»