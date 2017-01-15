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    Агент заявил, что «Спартак» является приоритетным вариантом для Боккетти

    Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, заявил, что красно-белые являются приоритетным вариантом продолжения карьеры для итальянца. По его словам, на данный момент стороны ведут переговоры о продлении контракта и близки к завершению сделки.

    – Переговоры со «Спартаком» все еще идут, но мы уже близки к завершению.

    – Правда ли, что в Сальваторе заинтересованы и другие клубы?

    – Да, но в данный момент мы говорим только со «Спартаком». Красно-белые – приоритет для Боккетти.

    Напомним, что действующее соглашение Боккетти со «Спартаком» истекает летом 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 15 января 2017, 19:02

      От добра добра не ищут.

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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 15 января 2017, 17:54

      сальва вроде не косячит настолько как ещенко , почему тянут с контрактом ?

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