Калитвинцев: «Уверен, что Панченко останется в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги товарищеского матча против «Долгопрудного» (2:1). Специалист также рассказал о будущем нападающих Кирилла Панченко и Павла Погребняка в столичном клубе.

«Каковы итоги первого сбора? Никаких проблем у игроков нет — кто-то выдержал полученную нагрузку, а кто-то нет. В целом первый подготовительный этап прошел хорошо. Главное, что ребята пришли без лишнего веса, видно, что выполняли необходимую работу в отпуске.

Игру с «Долгопрудным» я бы назвал тренировкой с повышенной ответственностью, направленной на раскачивание сердечно-сосудистой системы. Нас интересовал объем и мысль, так что игрой я удовлетворен.

В Новогорске у нас очень хорошие условия. На первые дни, когда здесь было «-30», у команды была запланирована работа в зале, так что никаких неудобств погода не вызвала. 17 января мы вылетаем в Турцию, где сыграем несколько контрольных игр, возвращаемся в Москву 1 февраля, а затем снова улетаем туда же с 7 до 22 февраля. После двух выходных, с 24 февраля, начинаем подготовку ко второй части сезона.

Кирилл Панченко сегодняшний матч пропустил из-за инфекции. Слухи о том, что он уйдет, меня не смущают. Я уверен, что он останется в «Динамо». Погребняк? Он находится в нашей обойме и едет на сборы. К нему нет претензий по тренировочному процессу, а играет у нас тот, кто лучше готов», – сказал Калитвинцев.