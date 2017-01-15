Зидан не готов отпустить Асенсио из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что он рассчитывает на полузащитника Марко Асенсио. Ранее сообщалось о возможном переходе 20-летнего футболиста в «Валенсию» на правах аренды.

«Он все делает отлично. У Марко сильный характер, футболист понимает, в каком клубе находится. Он проделывает огромную работу, это очень важно для нас», – заявил Зидан.

Асенсио в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.