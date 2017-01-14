Васин: «Весной ЦСКА сможет догнать «Спартак» в турнирной таблице»

Защитник ЦСКА Виктор Васин, проведший первую половину сезона в аренде в «Уфе», считает, что армейцам по силам весной побороться за чемпионский титул. По мнению игрока, красно-синие сумеют догнать в таблице РФПЛ как «Зенит», так и лидирующий «Спартак».

Напомним, от петербургского клуба ЦСКА отстает на три очка, от красно-белых – на восемь.

«Догонит ли ЦСКА «Зенит» весной? Я верю, что и «Спартак» догоним. Если бы у нас «Барселона» лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке. Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Все в наших руках», – сказал Васин.