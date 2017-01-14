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  • Васин: «Весной ЦСКА сможет догнать «Спартак» в турнирной таблице»

Васин: «Весной ЦСКА сможет догнать «Спартак» в турнирной таблице»

14 января 2017, 16:42
23

Защитник ЦСКА Виктор Васин, проведший первую половину сезона в аренде в «Уфе», считает, что армейцам по силам весной побороться за чемпионский титул. По мнению игрока, красно-синие сумеют догнать в таблице РФПЛ как «Зенит», так и лидирующий «Спартак».

Напомним, от петербургского клуба ЦСКА отстает на три очка, от красно-белых – на восемь.

«Догонит ли ЦСКА «Зенит» весной? Я верю, что и «Спартак» догоним. Если бы у нас «Барселона» лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке. Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Все в наших руках», – сказал Васин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Васин Виктор
Комментарии (23)
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Тraumtanzеr
1484402219
Там походу вся команда под коксом.
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sergkrasnodar23
1484403531
Васин, прям сказочник. Без усиления состава в этом году им и третье место не светит.
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RedWhiteFans2
1484403842
Да уж, как смешит ржание неадекватных. С вашей игрой в ФНЛ будет не комильфо. Фантазёры.....
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zico2205
1484404558
ЦСКА будет очень трудно удержаться в призерах...О чемпионстве и речи быть не может...Давайте реально смотреть на вещи...Слуцкий выжал команду до конца и свалил- а вы теперь расхлебуйте...Не раньше ,чем через год ЦСКА станет хоть немного борящимся за чемпионство...Болелы ЦСКА вы то это должны понимать...Без обид...
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multi1984
1484405386
Каждый,приходя в команду,так говорит)) В любую команду.
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erma
1484408823
Парень сказал бы правду, если бы его пытали. А так.. Вот если бы его попросили поставить большие деньги на чемпионство ЦСКА... Как говорится, за базар желательно отвечать.
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Антибиотик
1484409823
Ну, если сам Васин сказал, то конечно так и будет.
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ufos73
1484413400
Когда наконец Томь скажет, что весной догонят Спартак? Ну и перегонят конечно ))
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Диктор
1484417769
Что пидерцы скулят-что кони начали скулить-мы все догоним и перегоним-как же вы все провидцы надоели.
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ivanthebest
1484417911
Всё что в ваших руках, так это чемоданчики для судеек.. Не будет их, Вам и ЛЕ даже не светит...
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