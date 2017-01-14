Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Васин: «Весной ЦСКА сможет догнать «Спартак» в турнирной таблице»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин, проведший первую половину сезона в аренде в «Уфе», считает, что армейцам по силам весной побороться за чемпионский титул. По мнению игрока, красно-синие сумеют догнать в таблице РФПЛ как «Зенит», так и лидирующий «Спартак».

    Напомним, от петербургского клуба ЦСКА отстает на три очка, от красно-белых – на восемь.

    «Догонит ли ЦСКА «Зенит» весной? Я верю, что и «Спартак» догоним. Если бы у нас «Барселона» лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке. Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Все в наших руках», – сказал Васин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2017 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      ВСЕГДА СПАРТАК 15 января 2017, 13:21

      В этом году кони постойте в стойле и полюбуйтесь как надо играть.А такой как васин что он ещё писюн гавкает.О ваще кто? Конь в пальто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      GSKA1974 15 января 2017, 08:05

      Догоним и перегоним

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 15 января 2017, 02:16

      всем песец...Васин вернулся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 января 2017, 21:18

      Всё что в ваших руках, так это чемоданчики для судеек.. Не будет их, Вам и ЛЕ даже не светит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 января 2017, 21:16

      Что пидерцы скулят-что кони начали скулить-мы все догоним и перегоним-как же вы все провидцы надоели.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 января 2017, 20:03

      Когда наконец Томь скажет, что весной догонят Спартак? Ну и перегонят конечно ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 января 2017, 19:43

      Лучше печатать конкретные новости и факты,чем словоблудство,которое только накаляет страсти некоторых неадекватных болел.
      Однозначно:кто-то поднимется,кто-то опуститься. Будем посмотреть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 14 января 2017, 19:28

      Ну главная ошибка, что думает что всё в их руках. Мало самим выигрывать, надо, чтоб Спартак и Зенит проигрывали. А Краснодар тоже хочет выше. Рано что-то говорить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 января 2017, 19:03

      Ну, если сам Васин сказал, то конечно так и будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 14 января 2017, 18:47

      Парень сказал бы правду, если бы его пытали. А так.. Вот если бы его попросили поставить большие деньги на чемпионство ЦСКА... Как говорится, за базар желательно отвечать.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11