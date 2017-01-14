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    Сэм перешел в «Дармштадт» на правах аренды

    «Дармштадт» пополнился форвардом «Шальке» Сиднеем Сэмом, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний игрок будет выступать за «лилий» на правах аренды до завершения нынешнего сезона. Нападающий взял себе 33-й номер.

    После 16-ти туров подопечные Торстена Фрингса располагаются на последней строчке в турнирной таблице.

    В нынешнем сезоне Сэм принял участие лишь в одном матче «кобальтовых» – против «Зальцбурга» в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.

    Таблица зимних трансферов Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 16:15
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