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  • Васин: «Готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА»

Васин: «Готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА»

14 января 2017, 06:41
6

Защитник ЦСКА Виктор Васин, вернувшийся в армейский клуб после аренды в «Уфе», дал понять, что готов бороться за место в основном составе красно-синих. Россиянин также сообщил, что не успел соскучиться по своим одноклубникам.

«Такое впечатление, что я никуда и не уезжал. Соответственно, и соскучиться по ребятам толком не успел. Тем более, что виделись мы в последние полгода постоянно: после матчей, в выходные, в расположении сборной. Могу сказать, по кому скучал меньше всего – по нашему тренеру Паулино Гранеро, ведь это он отвечает у нас за беготню, за все нагрузки (смеется). Считаю, период в «Уфе» могу занести себе в актив – играть стал увереннее, добавилось опыта. Чувствую, что готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА», – сказал Васин.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор
Комментарии (6)
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Аид666
1484369348
Конкуренция нужна всегда! Удачи!
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ДАША Д
1484370206
С пенсионерами конкурировать будет.
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GSKA1974
1484375500
Поможет молодежь по любому!
Ответить
VIPded
1484376712
Удачи ЦСКА!!!
Ответить
Cant Stop
1484378627
было уже
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zico2205
1484379216
Как раз конкуренции и не будет...Всем ясно,что Игнашевич ,да и братья -не вечные и играть под 40 лет , просто физически не смогут весь сезон, а смены как не было ,так и нет...Так что,если Гончаренко смотрит хоть немного вперед,то из Виктора надо делать именно лидера обороны...Станет им- то и место в сборной ему гарантировано...
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