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    Васин: «Готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин, вернувшийся в армейский клуб после аренды в «Уфе», дал понять, что готов бороться за место в основном составе красно-синих. Россиянин также сообщил, что не успел соскучиться по своим одноклубникам.

    «Такое впечатление, что я никуда и не уезжал. Соответственно, и соскучиться по ребятам толком не успел. Тем более, что виделись мы в последние полгода постоянно: после матчей, в выходные, в расположении сборной. Могу сказать, по кому скучал меньше всего – по нашему тренеру Паулино Гранеро, ведь это он отвечает у нас за беготню, за все нагрузки (смеется). Считаю, период в «Уфе» могу занести себе в актив – играть стал увереннее, добавилось опыта. Чувствую, что готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА», – сказал Васин.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.01.2017 06:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 января 2017, 10:33

      Как раз конкуренции и не будет...Всем ясно,что Игнашевич ,да и братья -не вечные и играть под 40 лет , просто физически не смогут весь сезон, а смены как не было ,так и нет...Так что,если Гончаренко смотрит хоть немного вперед,то из Виктора надо делать именно лидера обороны...Станет им- то и место в сборной ему гарантировано...

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 14 января 2017, 10:23

      было уже

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 января 2017, 09:51

      Удачи ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 14 января 2017, 09:31

      Поможет молодежь по любому!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 января 2017, 08:03

      С пенсионерами конкурировать будет.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 января 2017, 07:49

      Конкуренция нужна всегда! Удачи!

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