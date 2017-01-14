Васин: «Готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА»

Защитник ЦСКА Виктор Васин, вернувшийся в армейский клуб после аренды в «Уфе», дал понять, что готов бороться за место в основном составе красно-синих. Россиянин также сообщил, что не успел соскучиться по своим одноклубникам.

«Такое впечатление, что я никуда и не уезжал. Соответственно, и соскучиться по ребятам толком не успел. Тем более, что виделись мы в последние полгода постоянно: после матчей, в выходные, в расположении сборной. Могу сказать, по кому скучал меньше всего – по нашему тренеру Паулино Гранеро, ведь это он отвечает у нас за беготню, за все нагрузки (смеется). Считаю, период в «Уфе» могу занести себе в актив – играть стал увереннее, добавилось опыта. Чувствую, что готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА», – сказал Васин.