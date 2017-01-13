«Зенит» может расстаться с Юсуповым и приобрести Оздоева

Руководство «Зенита» во время зимнего трансферного окна может продать полузащитника Артура Юсупова и пригласить на его место хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева.

«Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева. Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне Юсупов провел за «Зенит» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол. На счету Оздоева за «Рубин» – девять встреч.