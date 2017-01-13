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    «Зенит» может расстаться с Юсуповым и приобрести Оздоева

    Руководство «Зенита» во время зимнего трансферного окна может продать полузащитника Артура Юсупова и пригласить на его место хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева.

    «Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева. Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    В нынешнем сезоне Юсупов провел за «Зенит» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол. На счету Оздоева за «Рубин» – девять встреч.

    Источник: Р-Спорт

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    13.01.2017 18:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 января 2017, 21:13

      А зачем, вааще, Юсупова покупали? До кучи?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 13 января 2017, 20:54

      Оздоев сильнее Юсупова . В основе Мага будет сто пудов и тренер хороший. Аллах1у аьттув боакхалб хьа са вош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 13 января 2017, 20:46

      Поменять часы натрусы? Зачем?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2017, 20:38

      А будет ли он в основе Зенита?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      gfaas 13 января 2017, 20:29

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2017, 20:22

      было бы неплохо

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 13 января 2017, 19:48

      юсупов оздоев могилевец примерно одного уровня игроки.так зачем менять одного на другого при этом не дав нормального шанса своему воспитаннику.а во второй команде еще евсеев на подходе .оздоев зенит не усилит

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 13 января 2017, 19:47

      оба лишние

      0
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 13 января 2017, 19:24

      зачем он нужен?

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 13 января 2017, 18:41

      Ну и правильно зачем он нужен?

      0
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