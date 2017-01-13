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«Зенит» может расстаться с Юсуповым и приобрести Оздоева

13 января 2017, 18:00
33

Руководство «Зенита» во время зимнего трансферного окна может продать полузащитника Артура Юсупова и пригласить на его место хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева.

«Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева. Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне Юсупов провел за «Зенит» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол. На счету Оздоева за «Рубин» – девять встреч.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Рубин Юсупов Артур Оздоев Магомед
Комментарии (33)
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Cuervo
1484321188
Оздоев подумай прежде чем переходить
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FanatSerj
1484321406
деньги что ли отмывают? Шило на мыло, два средненьких паспортиста, только Юсупов уже успел зажраться в Зените и потерять интерес к своему развитию.
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sidul1
1484326077
оба лишние
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волчарик
1484326088
юсупов оздоев могилевец примерно одного уровня игроки.так зачем менять одного на другого при этом не дав нормального шанса своему воспитаннику.а во второй команде еще евсеев на подходе .оздоев зенит не усилит
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Garrincha58
1484328124
было бы неплохо
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gfaas
1484328573
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Joko21
1484329136
А будет ли он в основе Зенита?
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GoldPlayFIFARus9
1484329618
Поменять часы натрусы? Зачем?
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Ruhaaa
1484330042
Оздоев сильнее Юсупова . В основе Мага будет сто пудов и тренер хороший. Аллах1у аьттув боакхалб хьа са вош
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Tostao
1484331192
А зачем, вааще, Юсупова покупали? До кучи?
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