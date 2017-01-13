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Насри готов перейти в «Реал» из-за Зидана

13 января 2017, 10:15
10

Полузащитник «Севильи» Самир Насри готов опробовать свои силы в «Реале» под правлением Зинедина Зидана.

«Зидан – выдающийся тренер. Он опередил по очкам Гвардиолу, Пеллегрини и Моуринью в первых 32 матчах в составе «Реала». Он выиграл Лигу чемпионов, хотя возглавил команду по ходу сезона. И этот сезон для «Реала» невероятный: команда лидирует в Примере и уже давно не проигрывает при Зидане.

Да, я бы хотел играть в «Реале» под его руководством. Редко когда очень хороший игрок становится в дальнейшем отличным тренером. Но и в «Севилье» меня все устраивает. Мы приближаемся к «Реалу» в чемпионате, который зачастую воспринимается как турнир двух клубов», – сказал Насри.

Напомним, что права на Насри принадлежат «Манчестер Сити».

Источник: Marca
Испания. Примера Трансферы зимы-2017 Севилья Реал Манчестер Сити Насри Самир Зидан Зинедин
Комментарии (10)
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mauxa
1484292114
Увы.. но Самир слабее даже тех, кто у Реала на замене.. так что не судьба..
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КАРАТ
1484295787
Насри из-за Зидана - звучит не очень
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x-x-x-x-x
1484295977
вот уже не турнир двух клубов. таблица в этом сезоне очень плотная. Атлетико и Севилья плотно приблизились по игре к Барселоне и Реалу. и это здорово! удачи Севилье в дальнейшем!! очень хорошая команда
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Dgad
1484296116
Хорохе Сампаньоли сделал из вас мужиков,)
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ProstoPolzovatel
1484297074
Лучше бы завязал с витаминными терапиями...а то играть ему не в Реале, а дома вод дворе под пристальным надзором испанского антидопингового агентства...
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sir_Alex
1484297243
Готов ли к этому Зидан?))
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Alex3920486
1484303416
Не сри Насри..
Ответить
Legenda-17
1484303599
Он слабоват для реала
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tfu
1484308277
Эмм в Реал? Насри в Севилью перешел недавно уже в Реал хочет так вот ты нахер Реалу не нужен играй в своей Севилье
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Бриг
1484341482
Ты кто такой?
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