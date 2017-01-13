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    Насри готов перейти в «Реал» из-за Зидана

    Полузащитник «Севильи» Самир Насри готов опробовать свои силы в «Реале» под правлением Зинедина Зидана.

    «Зидан – выдающийся тренер. Он опередил по очкам Гвардиолу, Пеллегрини и Моуринью в первых 32 матчах в составе «Реала». Он выиграл Лигу чемпионов, хотя возглавил команду по ходу сезона. И этот сезон для «Реала» невероятный: команда лидирует в Примере и уже давно не проигрывает при Зидане.

    Да, я бы хотел играть в «Реале» под его руководством. Редко когда очень хороший игрок становится в дальнейшем отличным тренером. Но и в «Севилье» меня все устраивает. Мы приближаемся к «Реалу» в чемпионате, который зачастую воспринимается как турнир двух клубов», – сказал Насри.

    Напомним, что права на Насри принадлежат «Манчестер Сити».

    Источник: Marca

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    13.01.2017 10:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 января 2017, 00:04

      Ты кто такой?

      0
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      Рейтинг: +21

      tfu 13 января 2017, 14:51

      Эмм в Реал? Насри в Севилью перешел недавно уже в Реал хочет так вот ты нахер Реалу не нужен играй в своей Севилье

      0
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 13 января 2017, 13:33

      Он слабоват для реала

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 января 2017, 13:30

      Не сри Насри..

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 января 2017, 11:47

      Готов ли к этому Зидан?))

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 января 2017, 11:44

      Лучше бы завязал с витаминными терапиями...а то играть ему не в Реале, а дома вод дворе под пристальным надзором испанского антидопингового агентства...

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 января 2017, 11:28

      Хорохе Сампаньоли сделал из вас мужиков,)

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 января 2017, 11:26

      вот уже не турнир двух клубов. таблица в этом сезоне очень плотная. Атлетико и Севилья плотно приблизились по игре к Барселоне и Реалу. и это здорово! удачи Севилье в дальнейшем!! очень хорошая команда

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 13 января 2017, 11:23

      Насри из-за Зидана - звучит не очень

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      Рейтинг: +352

      mauxa 13 января 2017, 10:21

      Увы.. но Самир слабее даже тех, кто у Реала на замене.. так что не судьба..

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