Насри готов перейти в «Реал» из-за Зидана

Полузащитник «Севильи» Самир Насри готов опробовать свои силы в «Реале» под правлением Зинедина Зидана.

«Зидан – выдающийся тренер. Он опередил по очкам Гвардиолу, Пеллегрини и Моуринью в первых 32 матчах в составе «Реала». Он выиграл Лигу чемпионов, хотя возглавил команду по ходу сезона. И этот сезон для «Реала» невероятный: команда лидирует в Примере и уже давно не проигрывает при Зидане.

Да, я бы хотел играть в «Реале» под его руководством. Редко когда очень хороший игрок становится в дальнейшем отличным тренером. Но и в «Севилье» меня все устраивает. Мы приближаемся к «Реалу» в чемпионате, который зачастую воспринимается как турнир двух клубов», – сказал Насри.

Напомним, что права на Насри принадлежат «Манчестер Сити».