Тиаго Силва: «При Эмери стараемся забивать как можно больше»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что смена тренера пошла на пользу парижскому клубу.

«Сейчас мы играем более агрессивно и стараемся забивать больше. В прошлом сезоне под руководством Лорана Блана было много голов, но нас не тянуло забивать второй и третий мячи в каждом матче. При Унаи Эмери мы стараемся забивать как можно больше, при этом сохраняя уважение к сопернику», — сказал 32-летний бразилец.

После 19 туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает третье место, уступая пять очков лидеру чемпионата «Ницце».