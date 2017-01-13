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    Тиаго Силва: «При Эмери стараемся забивать как можно больше»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что смена тренера пошла на пользу парижскому клубу.

    «Сейчас мы играем более агрессивно и стараемся забивать больше. В прошлом сезоне под руководством Лорана Блана было много голов, но нас не тянуло забивать второй и третий мячи в каждом матче. При Унаи Эмери мы стараемся забивать как можно больше, при этом сохраняя уважение к сопернику», — сказал 32-летний бразилец.

    После 19 туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает третье место, уступая пять очков лидеру чемпионата «Ницце».

    Источник: Goal.com

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    13.01.2017 00:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 13 января 2017, 00:15

      Конечно стараются забивать еще.. ведь хрен знает сколько при Эмери понапропускают!

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