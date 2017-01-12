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    «Томь» готова принять помощь от Селюка

    В руководстве «Томи» положительно смотрят на инициативу Дмитрия Селюка в желании помочь клубу. Известный агент заявил, что готов передать российскому клубу шесть молодых иностранных футболистов без необходимости выплачивать арендные соглашения.

    «Это личная инициатива Дмитрия Селюка. Мы обсуждали это с ним дней 10 назад. Он сказал, что есть ряд футболистов, которые готовы получить игровую практику у нас в клубе и РФПЛ. Это может минимизировать затраты «Томи». Однако основной проблемой в этой ситуации является то, что мы не можем регистрировать новичков, а открытие регистрации напрямую зависит от финансирования. По этому поводу новостей никаких нет. Ситуация остается на прежнем уровне — идет уже восьмой месяц задолженностей. Президент клуба на данный момент в отпуске, так что обращаться не к кому.

    Тем не менее, с Селюком мы на связи. Возможно, что некоторых футболистов возьмем на сборы с командой, чтобы посмотреть их потенциальные возможности и футбольные качества. Только после этого уже будем общаться и обсуждать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – заявил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2017 13:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 января 2017, 16:11

      Из второй лиги можно и нужно собрать три команды .Просто тренеры лентяи им подавай дорогих ( часто получается никчемных игрочишек)

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 января 2017, 14:53

      Зачем такие клубы, которые не могут прокормить себя самостоятельно!? Только из бюджета деньги сосут, и уходят они непонятно куда. Лучше бы между бюджетниками распределили, чем футболистов кормить. Ни о чём. Эти жопонигие футболисты потом просто разбредаются кто куда и им эта Самара просто по-барабану. Зато у города есть клуб.....

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Сергей Свояк 12 января 2017, 15:01

      Не Самара а Томск...речь сейчас не о крыльях идет

      3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > алекс88 13 января 2017, 11:54

      Прошу прощения, перепутал - потому что разница между ними небольшая. Вчера у одних кризис, завтра у других. Но, сути сказанного не отменяет.

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      Рейтинг: +36

      Bisikleta 12 января 2017, 14:06

      Уважаемый ФК "Томь"!! Бесплатный сыр только в мышеловке

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 января 2017, 13:36

      Рекламная акция для молодых иностранцев. Потом разойдутся по др.клубам РФПЛ, если хорошо проявят себя

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Joko21 12 января 2017, 14:53

      У Селюка именно такая цель

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 января 2017, 13:22

      Селюк за бесплатно ничего не делает (( Томи следует задуматься

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      Рейтинг: +73

      Эрк > acer2003 12 января 2017, 13:26

      Да он просто подымет их стоимость, это нормальная сделка. Вдруг там найдется новый Туре, кто знает...

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      Рейтинг: +36

      Bisikleta > Эрк 12 января 2017, 14:07

      Ага...еще пара неймаров, месси и криштиану роналду)) не смешите народ

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Bisikleta 12 января 2017, 15:50

      А в чем он не прав?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > acer2003 12 января 2017, 19:02

      Да никто ничего бесплатно делать не будет. Если Селюк притащит игрока за 100 тысяч, а его из Томи возьмут за 1 млн, при этом Селюку надо будет отдать 600 тысяч, кому от этого будет плохо?

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