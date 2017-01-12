«Томь» готова принять помощь от Селюка

В руководстве «Томи» положительно смотрят на инициативу Дмитрия Селюка в желании помочь клубу. Известный агент заявил, что готов передать российскому клубу шесть молодых иностранных футболистов без необходимости выплачивать арендные соглашения.

«Это личная инициатива Дмитрия Селюка. Мы обсуждали это с ним дней 10 назад. Он сказал, что есть ряд футболистов, которые готовы получить игровую практику у нас в клубе и РФПЛ. Это может минимизировать затраты «Томи». Однако основной проблемой в этой ситуации является то, что мы не можем регистрировать новичков, а открытие регистрации напрямую зависит от финансирования. По этому поводу новостей никаких нет. Ситуация остается на прежнем уровне — идет уже восьмой месяц задолженностей. Президент клуба на данный момент в отпуске, так что обращаться не к кому.

Тем не менее, с Селюком мы на связи. Возможно, что некоторых футболистов возьмем на сборы с командой, чтобы посмотреть их потенциальные возможности и футбольные качества. Только после этого уже будем общаться и обсуждать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – заявил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.