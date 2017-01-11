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  • Селюк: «Яя Туре не поехал в Китай за куда большими деньгами, нежели предложили Витселю»

Селюк: «Яя Туре не поехал в Китай за куда большими деньгами, нежели предложили Витселю»

11 января 2017, 18:36
14

Агент ивуарийского полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент отказался от варианта продолжить карьеру в Китае за куда большие деньги, нежели «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Акселю Витселю.

«Витсель сказал, что от таких предложений не отказываются? Я не могу с ним согласиться. Яя Туре отказался от значительно лучшего контракта, чем подписал Витсель. Здесь важен менталитет игрока – кто-то любит деньги, а кто-то хочет играть в футбол в конкурентной среде и в достойном чемпионате. И я не сомневаюсь, что Туре еще лет пять будет соответствовать топ-уровню», – резюмировал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тяньцзинь Цюаньцзянь Туре Яя Витсель Аксель
Комментарии (14)
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headdevil
1484149116
Что с заголовком?
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spartak4everr
1484150891
Было уже видно, что Витсель падок до денег, когда пошел в Зенит
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ЮНик
1484151217
Селюк? Не смог уговорить?? Ради таких денег??? Не верю!!!(с)
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XaXatyn
1484153048
Тут все просто , Селюку за это очень мало в карман падало вот и трансфер не состоялся !
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alp
1484157394
тупанул негр
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xakep01
1484157862
Не предлагали Туре ничего, Селюк балабол года
Ответить
multi1984
1484160811
Опять Селюк.Опять Туре.. Надоели они оба уже.
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Psih86
1484164572
В принципе он прав,кто такой Витсель и чего он добился х.. его знает,только и нужны деньги таким!!!
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zra78
1484168705
Это вряд ли,этот расист не нужен там
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Хотел же ставить на ничью
1484257869
Лучше синица в руке, чем ...
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