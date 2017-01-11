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    Селюк: «Яя Туре не поехал в Китай за куда большими деньгами, нежели предложили Витселю»

    Агент ивуарийского полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент отказался от варианта продолжить карьеру в Китае за куда большие деньги, нежели «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Акселю Витселю.

    «Витсель сказал, что от таких предложений не отказываются? Я не могу с ним согласиться. Яя Туре отказался от значительно лучшего контракта, чем подписал Витсель. Здесь важен менталитет игрока – кто-то любит деньги, а кто-то хочет играть в футбол в конкурентной среде и в достойном чемпионате. И я не сомневаюсь, что Туре еще лет пять будет соответствовать топ-уровню», – резюмировал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2017 18:36
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 13 января 2017, 00:51

      Лучше синица в руке, чем ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 12 января 2017, 00:05

      Это вряд ли,этот расист не нужен там

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 11 января 2017, 22:56

      В принципе он прав,кто такой Витсель и чего он добился х.. его знает,только и нужны деньги таким!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      multi1984 11 января 2017, 21:53

      Опять Селюк.Опять Туре.. Надоели они оба уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      xakep01 11 января 2017, 21:04

      Не предлагали Туре ничего, Селюк балабол года

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 11 января 2017, 20:56

      тупанул негр

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 января 2017, 19:44

      Тут все просто , Селюку за это очень мало в карман падало вот и трансфер не состоялся !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 11 января 2017, 19:13

      Селюк? Не смог уговорить?? Ради таких денег??? Не верю!!!(с)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      spartak4everr 11 января 2017, 19:08

      Было уже видно, что Витсель падок до денег, когда пошел в Зенит

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 11 января 2017, 18:59

      ну да зная селюка. он бы в китай сбагрил за бабло и туре

      0
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