Селюк: «Яя Туре не поехал в Китай за куда большими деньгами, нежели предложили Витселю»

Агент ивуарийского полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент отказался от варианта продолжить карьеру в Китае за куда большие деньги, нежели «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Акселю Витселю.

«Витсель сказал, что от таких предложений не отказываются? Я не могу с ним согласиться. Яя Туре отказался от значительно лучшего контракта, чем подписал Витсель. Здесь важен менталитет игрока – кто-то любит деньги, а кто-то хочет играть в футбол в конкурентной среде и в достойном чемпионате. И я не сомневаюсь, что Туре еще лет пять будет соответствовать топ-уровню», – резюмировал Селюк.