Витиньо определился с игровым номером в ЦСКА

С сегодняшнего дня нападающий Витиньо начинает работать составе ЦСКА на первом зимнем сборе в Кампоаморе. Армейцы вернули футболиста из двухгодичной аренды в «Интернасьонале». Форвард уже определился с игровым номером, под которым доиграет текущий сезон. Витиньо выбрал футболку с 20-м номером.

В прошлом году форвард провел в высшей лиге Бразилии 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.