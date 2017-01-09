«Лион» и «Марсель» заинтересованы в услугах Сахо

«Лион» и «Марсель» готовы включиться в спор за защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо. Главный тренер красных Юрген Клопп не рассчитывает на 26-летнего игрока, который в этом сезоне ни разу не появился на поле, и поэтому клуб предпочитает расстаться с футболистом в период зимнего трансферного окна.

Конкуренцию французским клубам, по последним данным, составят «Саутгемптон» и «Севилья».

Напомним, Сахо перешел в «Ливерпуль» из «ПСЖ» в сентябре 2013 года. Его приобретение обошлось мерсисайдцам в 18 миллионов фунтов стерлингов.