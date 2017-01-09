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    Энрике: «Вильярреал» – один лучших клубов по игре в обороне»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что его команда заслужила трех очков по итогам противостояния с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании.

    «Я бы хотел сказать, что «Барселона» сегодня играла плохо, но это далеко не так. Против «Атлетика» и «Вильярреала» мы сыграли сносно, но результат получился плохим. Сегодня мы заслуживали три очка, у нас было много моментов, поэтому сейчас команда находится без настроения.

    Только я принимаю решения и определяю заявку на матч. Информация о переходе Ракитича в «Манчестер Сити» не соответствует действительности. В хорватских, испанских и английских СМИ нет и четверти правды об этом. Ракитича не было в заявке по другой причине.

    Что касается соперника, то я восхищаюсь «Вильярреалом». Это один лучших клубов в Испании по игре в обороне. Но «Барселона» обладает большим мастерством, мы должны были побеждать», – сказал Луис Энрике.

    Матч 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Барселона» закончился со счетом 1:1. Каталонцы занимают в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Реала» на пять очков.

    Источник: Marca

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    09.01.2017 06:18
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