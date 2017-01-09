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Судьи
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)
Материалы

Вильярреал - Барселона

08.01.2017, Воскресенье, 22:45 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Испания. Примера, 17 тур Вильярреал - Барселона
Обзор матча
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Вильярреал 2:2 Барселона
11 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Барселона 3:0 Вильярреал
Испания. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 4 марта, среда 22:00 Вильярреал 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 11 февраля, среда 22:00 Барселона 3:1 Вильярреал
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Барселона 3:2 Вильярреал
2 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Вильярреал 0:1 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Вильярреал 2:3 Барселона
16 тур
14 декабря, суббота 23:00 Барселона 2:1 Вильярреал
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
29 января, воскресенье 01:00 Вильярреал 0:0 Барселона
2 тур
29 августа, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
2 апреля, суббота 23:55 Вильярреал 0:1 Барселона
11 тур
13 ноября, суббота 23:55 Барселона 3:1 Вильярреал
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
1 мая, суббота 23:55 Вильярреал 1:4 Барселона
16 тур
2 января, суббота 22:00 Барселона 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 21:00 Барселона 3:3 Вильярреал
16 тур
21 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 1:2 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 23:00 Барселона 1:2 Вильярреал
8 тур
20 октября, суббота 22:00 Вильярреал 3:1 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 9 января 2017, 13:23

    Ставил на выигрыш Барселоны!

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    Рейтинг: +10

    Daniel2017 9 января 2017, 02:35

    Клоп с таким составом все кубки выиграл бы. Энрике вам расти и учиться

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    Рейтинг: +1710

    Benifacto 9 января 2017, 00:47

    нах жеш ты так засрала мой экспресс

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    Рейтинг: +617

    nelez 9 января 2017, 00:37

    Барса заработал очко а Вильярреал потерял две

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