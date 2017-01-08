Полузащитник «Ривер Плейт» Дриусси заявил, что ничего не знает об интересе «Спартака»

Полузащитник «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака». Отметим, на счету 20-летнего футболиста 14 матчей и 10 голов в чемпионате Аргентины.

«Никаких конкретных предложений мне не поступало, я думаю только о «Ривер Плейт». Стараюсь изолировать себя от информации, которая появляется в прессе. Если в будущем получу предложение, которое устроит и меня, и клуб, то будем думать. Но сейчас я счастлив в «Ривер Плейт», – заявил аргентинец в интервью Ole.com.

Портал Transfermarkt оценивает Дриусси в 3,5 миллиона евро.