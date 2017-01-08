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    Полузащитник «Ривер Плейт» Дриусси заявил, что ничего не знает об интересе «Спартака»

    Полузащитник «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака». Отметим, на счету 20-летнего футболиста 14 матчей и 10 голов в чемпионате Аргентины.

    «Никаких конкретных предложений мне не поступало, я думаю только о «Ривер Плейт». Стараюсь изолировать себя от информации, которая появляется в прессе. Если в будущем получу предложение, которое устроит и меня, и клуб, то будем думать. Но сейчас я счастлив в «Ривер Плейт», – заявил аргентинец в интервью Ole.com.

    Портал Transfermarkt оценивает Дриусси в 3,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2017 13:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 января 2017, 19:43

      Талант более чем крутой, если Спартак его подпишет, будет очень круто...

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