Агент Чичарито опроверг слухи о возможном уходе игрока из «Байера»

Агент нападающего «Байера» Чичарито Эдуардо Эрнандес назвал ложью заявления СМИ, что у мексиканца напряженные отношения с партнерами по команде. Ранее некоторые источники сообщили, что «аптекари» выставили 28-летнего футболиста на трансфер, намереваясь заработать на его продаже 25 миллионов евро.

«Все, что пишут в СМИ по поводу напряженных отношений Чичарито с партнерами по команде, – ложь. Неправда и то, что «Байер» намерен избавиться от игрока за 25 миллионов. Никто не выставлял Хавьера на трансфер, у него и в мыслях не было покинуть команду», – приводит слова агента La Aficion.