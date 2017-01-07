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    Агент Чичарито опроверг слухи о возможном уходе игрока из «Байера»

    Агент нападающего «Байера» Чичарито Эдуардо Эрнандес назвал ложью заявления СМИ, что у мексиканца напряженные отношения с партнерами по команде. Ранее некоторые источники сообщили, что «аптекари» выставили 28-летнего футболиста на трансфер, намереваясь заработать на его продаже 25 миллионов евро.

    «Все, что пишут в СМИ по поводу напряженных отношений Чичарито с партнерами по команде, – ложь. Неправда и то, что «Байер» намерен избавиться от игрока за 25 миллионов. Никто не выставлял Хавьера на трансфер, у него и в мыслях не было покинуть команду», – приводит слова агента La Aficion.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 15:36
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