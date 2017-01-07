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    Пятов: «Пока все для «Шахтера» складывается хорошо»

    Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов надеется на то, что текущий год сложится для «горняков» не хуже предыдущего. Напомним, что сейчас футболист находится в отпуске.

    «Конечно, соскучился по всему: партнерам по команде, тренировочному процессу, матчам. Тренируемся, кстати, вместе с Антоном Каниболоцким. Поначалу было тяжеловато, а сейчас уже втянулись. У каждого есть программа занятий, составленная нашими специалистами по физподготовке, поэтому нахожу время улучшить свои кондиции. Впереди ответственный этап. Нам нужно хорошо поработать на сборах и подготовиться к встрече с «Сельтой».

    Хочется, чтобы этот год был не хуже предыдущего. Пока все для «Шахтера» складывается хорошо. Мы сделали неплохой задел в чемпионате, вышли в евровесну. Если продолжим в том же духе, обязательно добьемся поставленных целей», — сказал голкипер.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    07.01.2017 07:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 7 января 2017, 10:33

      удачи горнякам во всех турнирах.

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