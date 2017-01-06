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    Мутко сообщил об уходе Писарева из РФС

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что Николай Писарев принял окончательное решение покинуть Российский футбольный союз, в котором возглавлял спортивный департамент и молодежную сборную.

    «Думаю, Николай принял окончательное решение попробовать себя в клубе. С новым тренером «молодежки» и главой спортивного департамента определимся до конца января», – сказал глава РФС.

    Мутко также отметил, что график подготовки сборной России к Кубку конфедераций-2017 готов и уже утвержден.

    «Программа подготовки готова и утверждена, думаю, Станислав Черчесов проведет пресс-конференцию и расскажет, как и где будет готовиться команда».

    Источник: ТАСС

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    06.01.2017 17:06
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