Мутко сообщил об уходе Писарева из РФС

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что Николай Писарев принял окончательное решение покинуть Российский футбольный союз, в котором возглавлял спортивный департамент и молодежную сборную.

«Думаю, Николай принял окончательное решение попробовать себя в клубе. С новым тренером «молодежки» и главой спортивного департамента определимся до конца января», – сказал глава РФС.

Мутко также отметил, что график подготовки сборной России к Кубку конфедераций-2017 готов и уже утвержден.

«Программа подготовки готова и утверждена, думаю, Станислав Черчесов проведет пресс-конференцию и расскажет, как и где будет готовиться команда».