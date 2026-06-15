«Матч ТВ», в отличие от других стран, не заполняет рекламой паузы на водопой на ЧМ-2026

Трансляции «Матч ТВ» с чемпионата мира-2026 не прерываются посреди таймов во время водопоев.

«Не понимаю, почему «Матч ТВ» не продал рекламу на время пауз на водопой.

Два раза по три минуты, на которые вообще мало кто переключит трансляцию. В перерыв – да, но тут-то. Почему не воспользоваться? Удержание аудитории ведь сумасшедшее.

Специально поглядел иностранные (США, Германия, Англия, Франция) каналы – там в паузу рекламу втыкают в обязательном порядке», – написал по ситуации журналист Константин Кринский.