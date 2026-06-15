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  • «Матч ТВ», в отличие от других стран, не заполняет рекламой паузы на водопой на ЧМ-2026

«Матч ТВ», в отличие от других стран, не заполняет рекламой паузы на водопой на ЧМ-2026

15 июня, 16:57
6

Трансляции «Матч ТВ» с чемпионата мира-2026 не прерываются посреди таймов во время водопоев.

«Не понимаю, почему «Матч ТВ» не продал рекламу на время пауз на водопой.

Два раза по три минуты, на которые вообще мало кто переключит трансляцию. В перерыв – да, но тут-то. Почему не воспользоваться? Удержание аудитории ведь сумасшедшее.

Специально поглядел иностранные (США, Германия, Англия, Франция) каналы – там в паузу рекламу втыкают в обязательном порядке», – написал по ситуации журналист Константин Кринский.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • Финал состоится в Нью-Джерси.
  • Действующие чемпионы мира – аргентинцы.

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Источник: телеграм-канал Константина Кринского
Чемпионат мира
Комментарии (6)
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Good_win_ФКСМ
1781532691
ибо рулит на срач-тв носатая дама = высокоэффективный менеджер ))) в этом холдинге вообще не особо принято задумываться об эффективности - деньги бюджет дает, его и так "освоят"...
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BRO_football
1781535248
Матч ТВ просто не получил предложений по рекламе во время водопоя, поэтому не показывает. 😂
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Garrincha58
1781537016
Они заработают на "Кинопоиске". Смотрю ЧМ с 1970г и всегда были все матчи бесплатными и вот те нате сейчас надо платить хотя групповые игры даже смотреть нет желания особенно ночью или рано утром пусть втыкают рекламу сколько влезет
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Hector вернулся
1781541128
Та засрите все рекламой
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