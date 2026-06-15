Тренер сборной-участницы ЧМ-2026 обвинил судью в поражении

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккачече остался недоволен судейством в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Кот-д’Ивуаром (0:1).

Он считает, что в первом тайме хавбеку ивуарийцев Секо Фофана следовало показать вторую желтую карточку и удалить с поля.

«Поражения всегда служат уроком. Если бы все было по правилам, этого [поражения] бы не случилось. Но оно случилось. Что поделаешь? Что сделано, то сделано. Мы не можем вернуться назад», – сказал Беккачече.