«Буду не спать, изучать тактику, схемы»: Гном Гномыч написал колонку в честь ЧМ-2026

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) написал колонку в честь ЧМ-2026.

«Чемпионат мира начался. Я сам играю в футбол с семи лет. Сначала выходил во двор в коробку и рубился с пацанами. Потом занимался в школе «БроукБойз» и недавно выиграл с нашей командой «Союз чемпионов» Кубок по уличному футболу. Конечно, для меня чемпионат мира, как и для многих, большое событие. Никогда не забуду ЧМ-2018 в России – для меня тогда это было скорее «красненькие против синеньких», но, когда Россия обыграла Испанию, все было понятно. Невероятные эмоции и праздник.

Так что собираюсь смотреть – мне это нужно и для улучшения своих скилов, изучения тактики. Интересуюсь схемами – кто играет 4-3-3, кто с опорником, кто с ЦАПником, как работают фланги. Так что буду не спать ночами, когда играют крутые сборные», – написал Плющенко.