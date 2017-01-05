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Депутат Госдумы: «Футбол в России – убыточный вид бизнеса»

5 января 2017, 23:35
2

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что футбол в России является убыточным видом бизнеса. Также функционер отметил, что новые стадионы, которые строятся к чемпионату мира 2018 года, должны помочь клубам улучшить финансовое положение.

«В ФНЛ всегда есть три-четыре команды, которые борются за выход в Премьер-лигу. Может быть, наоборот, новые арены помогут командам улучшить материальное положение и выйти в высший дивизион? Когда на стадион приходит полтора человека за сто рублей, нет возможности зарабатывать. Но я не могу выдать стратегию экономического развития футбольного клуба. Я не финансист.

Хотя футбол в нашей стране – убыточный вид бизнеса. Думаю, все, кто содержит клубы, в убытках. Кроме Галицкого. «Краснодар» развивается, построил очень хороший стадион, который собирает зрителей. Уверен, и в Екатеринбурге, и в Саранске люди потянутся на новые сооружения. Может быть, коллеги поправят меня и найдут другой способ, но я предлагаю вот такой повод для размышления», – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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Nerlinger
1483679801
В России весь бизнес убыточный!!! Кроме госзаказов. Как депутат должен отлично это знать
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sined1951
1483733442
В стране с мизерными зарплатами у людей не может быть нормального развития футбола. Чтобы люди ходили на матчи они должны иметь больше денег.
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