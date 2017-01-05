Депутат Госдумы: «Футбол в России – убыточный вид бизнеса»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что футбол в России является убыточным видом бизнеса. Также функционер отметил, что новые стадионы, которые строятся к чемпионату мира 2018 года, должны помочь клубам улучшить финансовое положение.

«В ФНЛ всегда есть три-четыре команды, которые борются за выход в Премьер-лигу. Может быть, наоборот, новые арены помогут командам улучшить материальное положение и выйти в высший дивизион? Когда на стадион приходит полтора человека за сто рублей, нет возможности зарабатывать. Но я не могу выдать стратегию экономического развития футбольного клуба. Я не финансист.

Хотя футбол в нашей стране – убыточный вид бизнеса. Думаю, все, кто содержит клубы, в убытках. Кроме Галицкого. «Краснодар» развивается, построил очень хороший стадион, который собирает зрителей. Уверен, и в Екатеринбурге, и в Саранске люди потянутся на новые сооружения. Может быть, коллеги поправят меня и найдут другой способ, но я предлагаю вот такой повод для размышления», – сказал Лебедев.