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    Депутат Госдумы: «Футбол в России – убыточный вид бизнеса»

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил мнение, что футбол в России является убыточным видом бизнеса. Также функционер отметил, что новые стадионы, которые строятся к чемпионату мира 2018 года, должны помочь клубам улучшить финансовое положение.

    «В ФНЛ всегда есть три-четыре команды, которые борются за выход в Премьер-лигу. Может быть, наоборот, новые арены помогут командам улучшить материальное положение и выйти в высший дивизион? Когда на стадион приходит полтора человека за сто рублей, нет возможности зарабатывать. Но я не могу выдать стратегию экономического развития футбольного клуба. Я не финансист.

    Хотя футбол в нашей стране – убыточный вид бизнеса. Думаю, все, кто содержит клубы, в убытках. Кроме Галицкого. «Краснодар» развивается, построил очень хороший стадион, который собирает зрителей. Уверен, и в Екатеринбурге, и в Саранске люди потянутся на новые сооружения. Может быть, коллеги поправят меня и найдут другой способ, но я предлагаю вот такой повод для размышления», – сказал Лебедев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2017 23:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +842

      sined1951 6 января 2017, 23:10

      В стране с мизерными зарплатами у людей не может быть нормального развития футбола. Чтобы люди ходили на матчи они должны иметь больше денег.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 января 2017, 08:16

      В России весь бизнес убыточный!!! Кроме госзаказов. Как депутат должен отлично это знать

      3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 6 января 2017, 00:53


      ЧЛЕН исполкома РФС.Футбол в нашей стране должен быть спортом,а не видом бизнеса.

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