«Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов за Обамеянга, а самому игроку 41 миллион в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Шанхай СИПГ». Китайский клуб хочет побить трансферный рекорд и приобрести форварда за 150 миллионов евро. Самому футболисту уже предложен контракт с заработной платой более 41 миллиона в год.

Напомним, что ранее в «Шанхай СИПГ» перешли Халк, Оскар и Одил Ахмедов. Командой руководит португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Обамеянг провел 15 матчей, забив 16 голов.