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    «Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов за Обамеянга, а самому игроку 41 миллион в год

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Шанхай СИПГ». Китайский клуб хочет побить трансферный рекорд и приобрести форварда за 150 миллионов евро. Самому футболисту уже предложен контракт с заработной платой более 41 миллиона в год.

    Напомним, что ранее в «Шанхай СИПГ» перешли Халк, Оскар и Одил Ахмедов. Командой руководит португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

    В нынешнем сезоне чемпионата Германии Обамеянг провел 15 матчей, забив 16 голов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    04.01.2017 15:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 января 2017, 20:21

      Сборную мира собирают похоже. Но окупятся ли такие инвестиции - вот в чём вопрос! В остальном-то всё отлично.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 18:58

      Алтанхуяга почему-то не берут в китайскую лигу?Да как они смеют....

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 17:36

      Идиотов там нет, но есть куча денег!

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 января 2017, 17:36

      Китайцы походу вообще со своей башней поругались, или же долбонулись! ))

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 4 января 2017, 17:01

      Да пусть уже сразу всю лигу вместе с болельщиками купят

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 января 2017, 16:59

      Дожили...уже сами клубы хотят трансферные рекорды бить. Китайцы видимо сами цену игроку набивают.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 января 2017, 16:36

      И где блять финансовый фейрплей в действии? Тот кто думает что Китайцы хоть как-то отобьют эти деньги на футболочках, может смело идти на нечто продолговатое и твёрдое...

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Gek Dement 4 января 2017, 18:58

      я вообще-то про то, что уже пора ФИФА на эту тему озаботиться, и что Китайский рынок подрывает весь мировой футбол уже не первое ТО... По-моему это ненормально когда такое происходит...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Gek Dement 4 января 2017, 22:18

      Во-первых никто никому не завидует, просто это, как и писал, ненормально.. Сегодня у них лимит скажем 4 человека (не 3 на поле), завтра этот лимит может быть другой... Плюс, контракты - это по сути начало новой эры игры агентов... Зачем грубо говоря херачить как Папа Карло и развиваться как футболист становясь лучшим, когда можно нанять крутого агента, который за тебя сделает всю работу и пролоббирует твою кандидатуру... А дальше уже футбол на этом закончен для игрока, тупо зарабатывание денег... Для игрока это неплохо и его понять можно, никто из нас бы наверное не отказался от таких денег просто играя в футбол, без вопросов... Но, суть в том что футбол убивается именно на этом этапе - ментальность футболистов, которые теперь думают почти все о Китайском бабле... Не думают о нём пожалуй только те, кто и так много зарабатывает плюс имеет хорошие контракты на рекламу. А таких игроков в нынешнем футболе не более 20, не более... В этом и есть вся суть... Мы теряем талантливых игроков, забываем о них в Китае и сколько ещё талантов потеряем которые будут грезить баснословным баблом, вместо того, чтобы играть в футбол и радовать болельщиков! Пусть они даже не уедут в Китай, а сконцентрируются как раз-таки на этих играх...

      1
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      Рейтинг: +1631

      sерж 4 января 2017, 16:35

      у них что финансовый феерплей не канает?

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 января 2017, 16:31

      китайцы научились еврики подделывать )))

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 4 января 2017, 16:11

      Складывается ощущение, что желтые сами эти евро печатают, потому и не жалко...

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > alexandr1205 4 января 2017, 16:21

      Это не складывается а так оно и есть

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