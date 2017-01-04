Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов за Обамеянга, а самому игроку 41 миллион в год

«Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов за Обамеянга, а самому игроку 41 миллион в год

4 января 2017, 15:28
21

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Шанхай СИПГ». Китайский клуб хочет побить трансферный рекорд и приобрести форварда за 150 миллионов евро. Самому футболисту уже предложен контракт с заработной платой более 41 миллиона в год.

Напомним, что ранее в «Шанхай СИПГ» перешли Халк, Оскар и Одил Ахмедов. Командой руководит португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Обамеянг провел 15 матчей, забив 16 голов.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Германия. Бундеслига Весь мир Боруссия Д Шанхай Порт Обамеянг Пьер-Эмерик Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1483534363
Пиздец, пиздоглазые с ума сошли.
Ответить
krg-kz
1483534521
Может меня купите, мячи подавать, с зарплатой в 2 ляма хотя бы.
Ответить
Sasha1086
1483535218
Кажется суперлига Китая "угробит" весь европейский футбол, осталось Месси затянуть ( Мир сходит с ума)
Ответить
alexandr1205
1483535487
Складывается ощущение, что желтые сами эти евро печатают, потому и не жалко...
Ответить
ivanthebest
1483536979
И где блять финансовый фейрплей в действии? Тот кто думает что Китайцы хоть как-то отобьют эти деньги на футболочках, может смело идти на нечто продолговатое и твёрдое...
Ответить
Ден 781
1483538480
Да пусть уже сразу всю лигу вместе с болельщиками купят
Ответить
ribavadim
1483540608
Идиотов там нет, но есть куча денег!
Ответить
Luis Figo
1483540608
Китайцы походу вообще со своей башней поругались, или же долбонулись! ))
Ответить
ribavadim
1483545510
Алтанхуяга почему-то не берут в китайскую лигу?Да как они смеют....
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1483550486
Сборную мира собирают похоже. Но окупятся ли такие инвестиции - вот в чём вопрос! В остальном-то всё отлично.
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
2
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+