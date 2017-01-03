Витсель поблагодарил «Зенит» и Санкт-Петербург

Полузащитник Аксель Витсель, о переходе которого из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» было объявлено сегодня, выразил слова благодарности в адрес сине-бело-голубых и Санкт-Петербурга.

«После четырех с половиной лет в России для меня настало время двигаться дальше. Я хотел бы поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти чудесные годы, которые наполнены прекрасными воспоминаниями: от президента до технического персонала, тренеров, товарищей по команде, друзей, братьев, сестер и, конечно, всех сумасшедших и удивительных болельщиков за их поддержку и любовь.

Я горжусь тем, что сделал себя частью истории «Зенита», завоевав с ним четыре трофея. Я на 100% уверен, что ребята станут чемпионами по итогам сезона. «Петровский» и красивый город Санкт-Петербург всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я буду продолжать следить за выступлениями «Зенита» по мере возможности», – написал Витсель на своем официальном сайте.