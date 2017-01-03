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Витсель поблагодарил «Зенит» и Санкт-Петербург

3 января 2017, 22:47
11

Полузащитник Аксель Витсель, о переходе которого из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» было объявлено сегодня, выразил слова благодарности в адрес сине-бело-голубых и Санкт-Петербурга.

«После четырех с половиной лет в России для меня настало время двигаться дальше. Я хотел бы поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти чудесные годы, которые наполнены прекрасными воспоминаниями: от президента до технического персонала, тренеров, товарищей по команде, друзей, братьев, сестер и, конечно, всех сумасшедших и удивительных болельщиков за их поддержку и любовь.

Я горжусь тем, что сделал себя частью истории «Зенита», завоевав с ним четыре трофея. Я на 100% уверен, что ребята станут чемпионами по итогам сезона. «Петровский» и красивый город Санкт-Петербург всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я буду продолжать следить за выступлениями «Зенита» по мере возможности», – написал Витсель на своем официальном сайте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (11)
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порт
1483473456
После четырех с половиной лет в России для меня настало время двигаться дальше =================================== Двигаться дальше? Это он о чём?
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neveldomha
1483473832
Это всего лишь работа. Удачи Аксель.
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Тraumtanzеr
1483476143
После четырех с половиной лет в России для меня настало время завершать карьеру.
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СОКОЛ САРАТОВ
1483477466
СПАСИБО АКСЕЛЮШКА ЗА ИГРУ
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spartach n1
1483480310
Карьеру ты уже закончил когда в зенит согласился !
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maior-60
1483489298
Хитрожопый паскудник.
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Zenit-84
1483491924
прощай Аксель！
Ответить
multi1984
1483506623
Газпром поимел с него и халка кучу бабла) хотя криков то было все годы,что в минусах Зенит))))) главное ,что Юве облажался))
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Sasha1086
1483536220
Респектос микрофону!!! Классный хав!!! Все таки бабки решают многое
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