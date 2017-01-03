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    Витсель поблагодарил «Зенит» и Санкт-Петербург

    Полузащитник Аксель Витсель, о переходе которого из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» было объявлено сегодня, выразил слова благодарности в адрес сине-бело-голубых и Санкт-Петербурга.

    «После четырех с половиной лет в России для меня настало время двигаться дальше. Я хотел бы поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти чудесные годы, которые наполнены прекрасными воспоминаниями: от президента до технического персонала, тренеров, товарищей по команде, друзей, братьев, сестер и, конечно, всех сумасшедших и удивительных болельщиков за их поддержку и любовь.

    Я горжусь тем, что сделал себя частью истории «Зенита», завоевав с ним четыре трофея. Я на 100% уверен, что ребята станут чемпионами по итогам сезона. «Петровский» и красивый город Санкт-Петербург всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я буду продолжать следить за выступлениями «Зенита» по мере возможности», – написал Витсель на своем официальном сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 22:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 4 января 2017, 16:23

      Респектос микрофону!!! Классный хав!!! Все таки бабки решают многое

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 4 января 2017, 08:10

      Газпром поимел с него и халка кучу бабла) хотя криков то было все годы,что в минусах Зенит))))) главное ,что Юве облажался))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 января 2017, 04:05

      прощай Аксель！

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 4 января 2017, 03:21

      Хитрожопый паскудник.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 4 января 2017, 00:51

      Карьеру ты уже закончил когда в зенит согласился !

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 4 января 2017, 00:04

      СПАСИБО АКСЕЛЮШКА ЗА ИГРУ

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 января 2017, 23:42

      После четырех с половиной лет в России для меня настало время завершать карьеру.

      0
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      Рейтинг: +4838

      neveldomha 3 января 2017, 23:03

      Это всего лишь работа. Удачи Аксель.

      5
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      Рейтинг: +6306

      порт 3 января 2017, 22:57

      После четырех с половиной лет в России для меня настало время двигаться дальше
      ===================================
      Двигаться дальше? Это он о чём?

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema > порт 3 января 2017, 23:04

      О зарабатывание денег на безбедную старость)))

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > mishavandit 4 января 2017, 13:46

      Потом в МЛС и домой. Кругосветка...

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