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    Клопп заинтересован в трансфере Шатова в «Ливерпуль»

    Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко рассказал об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову.

    «В начале декабря с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух людей, которые в «Ливерпуле» ведут переговоры по футболистам. «Ливерпулю» и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

    Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и «Зенит» не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был», – рассказал Ткаченко в эфире программы «Культ тура» на «Матч ТВ».

    Действующий контракт Шатова с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 15:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 2 января 2017, 13:58

      А мне было бы интересно посмотреть на игру Шатова в Ливерпуле. Хоть и не очень верю в этот трансфер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 января 2017, 07:54

      Кто такой Шатов?!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. > ruverzema29rus 2 января 2017, 15:09

      New Шава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 января 2017, 22:55

      Чушь.Он в Зените не основной.Кто мне объяснит почему он так мало бьёт?Удар не многим хуже Халка.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 1 января 2017, 18:17

      ага, и Кокорина в Арсенал, а Дзагоева в Эвертон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 1 января 2017, 17:56

      Давно пора в европу ехать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 1 января 2017, 17:53

      Клопп под действием алкоголя. Ещё не отошёл.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7801

      BarStep 1 января 2017, 17:50

      В принципе эта команда для него, он сможет там заиграть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 1 января 2017, 17:26

      Ахахахах

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 1 января 2017, 17:14

      похмелье

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 1 января 2017, 16:40

      Клопп заинтересован в трансфере Шатова в «Ливерпуль»

      -1
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