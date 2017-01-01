Клопп заинтересован в трансфере Шатова в «Ливерпуль»

Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко рассказал об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову.

«В начале декабря с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух людей, которые в «Ливерпуле» ведут переговоры по футболистам. «Ливерпулю» и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и «Зенит» не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был», – рассказал Ткаченко в эфире программы «Культ тура» на «Матч ТВ».

Действующий контракт Шатова с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2020 года.